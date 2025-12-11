11日15時現在の日経平均株価は前日比396.39円（-0.78％）安の5万206.41円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は253、値下がりは1306、変わらずは44と、値下がり銘柄の割合が80％を超えている。



日経平均マイナス寄与度は272.75円の押し下げでＳＢＧ <9984>がトップ。以下、ファストリ <9983>が47.33円、ＴＤＫ <6762>が41.61円、東エレク <8035>が34.09円、信越化 <4063>が26.57円と続いている。



プラス寄与度トップはアドテスト <6857>で、日経平均を219.27円押し上げている。次いで中外薬 <4519>が19.05円、三井物 <8031>が13.70円、富士フイルム <4901>が6.12円、良品計画 <7453>が5.38円と続く。



業種別では33業種中5業種が値上がり。1位は卸売で、以下、証券・商品、パルプ・紙、保険と続く。値下がり上位には情報・通信、非鉄金属、電気・ガスが並んでいる。



※15時0分3秒時点



株探ニュース

