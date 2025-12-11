親に捨てられ、養母にいじめられ...過酷な経験をしてきたおばあちゃんが幸せに…!!孫が描いた実話が話題【作者インタビュー】
ライブドアブログ「ゆっぺのゆる漫画ブログ」やInstagram(@yuppe2)で、エッセイ漫画を描いている漫画家のゆっぺさん。なかでも、2021年12月から執筆してきた「親に捨てられた私が日本一幸せなおばあちゃんになった話」は完結後、電子書籍が発売。読者からは「(ほかの人にも)読んでみてほしい」「おばあちゃんの言葉が今の時代に対してとても大切なことを言ってくれていて、時々読み返してる」「人生で一番大切なことが描いてある漫画」など感動の声が続出している。
■過酷な運命を越えてやさしさを貫いた祖母の生き方と幸福のかたち
本作「親に捨てられた私が日本一幸せなおばあちゃんになった話」は、過酷な環境に身を置かれながらも他者へのやさしさを失わなかった祖母キヨさんの人生を軸に、その面影を孫のゆっぺさん視点から丁寧に描き出している物語である。
作者のゆっぺさんは、祖母キヨさんの好きなところについて「人への心遣いが半端ないところ。いつも笑顔なところ」だと話す。キヨさんは感情の起伏が一切ないそうで、注意するときも絶対に怒らず、上から目線にならず、相手目線になって諭してくれるという。すべてを受け入れてくれる安心感・包容力があり「好きなところしかないです。最高のおばあちゃんだと思っています。私の理想です」という率直な思いを語ってくれた。
さらに、幼少期の忘れがたい情景として「夏休みにお泊まりに行ったとき、なかなか寝付けなくて。そのとき私はもう小学生だったんですけど、寝れない私に添い寝しながらずっと背中をトントンしてくれて…それが心地よくて気づいたら寝ていました」というゆっぺさんとキヨさんの温もりに満ちた記憶が重ねられた。
現在のキヨさんの様子について、ゆっぺさんに伺ったところ、手鞠を作っているときが幸せそうで「何かを夢中になって制作しているときが一番キラキラしています。本当に繊細で素敵な作品を作るんですよ！」と教えてくれた。
