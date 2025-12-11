ヤクルト・内山壮真捕手（23）が、東京都港区の球団事務所で契約更改交渉に臨み、2200万円増の年俸4400万円で更改。昨オフに腰の手術を受けて臨んだ今季は116試合に出場し、自身初の規定打席をクリアしてチームトップの打率・262をマーク。8本塁打48打点で「いろんな経験ができたいいシーズンだったと思う」と振り返った。

本職は捕手も今季は主に外野で出場。背番号が「33」から「3」に変わる来季は内野に挑戦する。「一桁（の番号）をつけさせていただけるのは光栄。チームの顔になる番号だと思うので、3番に見合った結果を」と意気込み、来季へ向けて「OPS・800を目指してやっていけたら」と目標を掲げた。

出塁率と長打率を足した強打者の指標となるOPSで、今季・800超えは12球団で3人（阪神の佐藤輝と森下、日本ハム・レイエス）だけだ。オフには打球スピードを上げるため筋力アップで体重増に取り組む考えを示し、主砲・村上が抜ける来季へ「4番を任せていただけるような活躍を」と誓った。

色紙に来季の目標として「存在感」と書き込み「背番号もポジションも変わる。また一からのスタートになるので、自分の存在感を見せつけられるように頑張りたい」。プロ6年目の来季は「背番号3・内山」がチームを引っ張っていく。