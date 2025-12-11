印象深いスピーチを行うことでも度々話題となるイチローさん。スピーチで心がけていることや、その極意について明かしました。

イチローさんは「聞いている人は、その人が発した言葉が、その人の言葉かどうかを敏感に感じると思う。最低限しなければならないことは、自分の言葉で話すこと。カッコいい言葉でも、キレイな言葉でなくていいけれど、自分の中から生まれる言葉を僕は大事にしています」とスピーチでの言葉選びについて語ります。

さらに、スピーチでの話し方についても言及。「テンポはすごく大事にしていますね。あと、間を自分のものにする。頭が真っ白になってしまうことってあると思いますが、それをくだらない言葉で埋めないことは大切なこと」とし、「抑揚なしで感情込めずにダラダラしゃべられても退屈なだけ」、「とにかく元気にハキハキというよりも、抑揚があった方がいい。とにかく大きな声で心を込めてだけでは伝わらない。心に響いたり、しみる感じというのはそれがないと無理だろうね」と抑揚の大切さについても触れました。

イチローさんは続けて「スピーチって2回目のチャンスがないから、1発で決めなければならない。覚悟を決めて、ゆっくり抑揚をつけて」と、大舞台でも聞く人に伝わるスピーチをする極意を明かしました。

続けて、イチローさんには“人の威厳や格”についても質問が。アメリカ野球での殿堂入りを果たしてもなお、自らにそれが身についてないとしながら「探しに行って身につくものではないと思うので。いつしか身についているものだと思う。棺桶に入るときに身についていたらうれしいね」と笑顔を見せました。

これは「Bar51」という動画の中で語られたもの。オリックスグループ公式Instagramアカウント「SMILE ON」(@orix_smile_on)では、定期的にイチローさんが出演するインスタライブ「イチ問一答」を行っており、このアフタートーク動画として「Bar51」が公開されています。動画本編は同アカウントにて、12月12日(金)より順次公開される予定です。