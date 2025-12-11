俳優の志尊淳さん（30）と新木優子さん（31）がMCを務める、日本テレビ系音楽の祭典『発表！今年イチバン聴いた歌〜年間ミュージックアワード 2025〜』（29日午後5時30分から放送）のキービジュアルと第一弾出演アーティストが発表され、MC2人が“今年イチバン聴いた歌”を明かしました。

志尊さんは「どうして僕なんだろうというのが率直な感想だったのですが、音楽に常に救われている人間として、お話をいただけたなら尽力したいなと思い、どうなるか分かりませんが、引き受けたいなという気持ちになりました」と思いを明かしました。

また、新木さんは「私も、なんで私なんだろうと驚いたのですが、大役を任せていただいたことがすごく嬉しいですし、私自身も子どもの頃から音楽を聴くのがすごく好きだったので、楽しい番組になったらいいなという気持ちでいっぱいです」とコメントしています。

番組は、Spotifyのストリーミングデータをもとに、“今年イチバン聴かれた歌”を紹介。5時間30分の生放送で行われ、今年最も聴かれた曲・最も聴かれたアーティストを発表。さらに、アーティストによるライブも行われます。

自身の“今年イチバン聴いた歌”を質問された志尊さんは「僕は、先ほど自分の携帯を見て、一番何を聴いたんだろうと調べたのですが、恥ずかしながら自分がちょっとだけアーティストデビューをして、その曲をずっと流してたみたいで、それを聴いていました。練習ですよ、あくまで！ あくまで練習のために聴いてたんですけどね！（笑）」と回答しました。

一方、新木さんは「私は、HANAさんの『Blue Jeans』と、Juice=Juiceさんの『盛れ！ミ・アモーレ』っていう曲を聴いています。（『盛れ！ミ・アモーレ』は）本当に最近配信された曲なのですが、今年一番聴いてた曲になるんじゃないかというぐらい、ずっとリピートして聴いてます」と明かしました。

出演アーティストは、Spotifyが発表した2025年上半期を振り返るランキングで“海外で最も再生された国内アーティスト”の1位に輝いたAdoさんをはじめ、Creepy NutsやSKY-HIさん、STARGLOW、Stray Kids、超特急、T.N.T、Travis Japan、TREASURE、中島健人、なにわ男子、Number_i、NEWS、NEXZ、HANA、BE:FIRST、MAZZELが第一弾として発表されました。

2025年を締めくくる音楽の祭典『発表！今年イチバン聴いた歌〜年間ミュージックアワード 2025〜』は、12月29日午後5時30分から5時間30分の生放送です。