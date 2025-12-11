¡Ö¤æ¤ß¤Á¤£¤â¤É¤¦¡©¡×¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡½¡½½ã¾ð¤Î¥¢¥Õ¥£¥ê¥¢¡¦»ûºä¥æ¥ß¤¬Áª¤Ð¤ìÂ³¤±¤ëÍýÍ³
¡¡7¿ÍÁÈ¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡Ö½ã¾ð¤Î¥¢¥Õ¥£¥ê¥¢¡×¤Î»ûºä¥æ¥ß¤¬¡¢Ìó2Ç¯¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ëºÇ¿·¥·¥ó¥°¥ë¡Ö¥«¥ª¥¹¤Ê¥à¡¼¥Ö¤Ç¥é¥Ö¥ê¤Î¥Ð¥°¡ª¡©¡×¤ÎÈ¯Çä¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢¥¹¥Ý¥Ë¥ÁÅìµþËÜ¼Ò¤Ç¥½¥í¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ë±þ¤¸¤¿¡£¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡È¸¶ÅÀ¡É¤È¡ÈÁª¤Ð¤ìÂ³¤±¤ë¤³¤È¡É¡£¥¢¥¤¥É¥ë¤Ø¤ÎÆ´¤ì¤Ï¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢¡Ö¼«Ê¬¤¬¤Ê¤ëÌ¤Íè¡×¤Ï°ìÅÙ¤âÁÛÁü¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¾¯½÷¤¬¡¢¤É¤¦¤·¤Æ10Ç¯¤â¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÎ©¤ÁÂ³¤±¤Æ¤³¤é¤ì¤¿¤Î¤«¡£¤½¤ÎÍýÍ³¤Ï¡¢°Õ³°¤Ê¤Û¤ÉÀÅ¤«¤Ç¡¢¤½¤·¤Æ³Î¤«¤Ê¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¡£¡Ê¡Ö¿ä¤·ÌÌ¡×¼èºàÈÉ¡Ë
¡¡Êª¸ì¤Ï¡¢2015Ç¯12·î23Æü¡£¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥é¥¤¥Ö¤ÎÌë¤Ë¤µ¤«¤Î¤Ü¤ë¡£¿Í¤¬²¡¤·´ó¤»¤Æ³«±é»þ´Ö¤¬ÃÙ¤ì¤ë¤Û¤É¡¢²ñ¾ì¤ÏÇ®µ¤¤ËËþ¤Á¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡»ûºä¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¤ªÈäÏªÌÜ¥¹¥Æ¡¼¥¸¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤Î³«±éÁ°¡¢¡Öº£²ó²ÃÆþ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£»ûºä¥æ¥ß¤Ç¤¹¡×¤È¤¤¤¦Ã»¤¤¤¢¤¤¤µ¤Ä¤ò¸À¤¦¤À¤±¤Ê¤Î¤Ë¡¢¶ÛÄ¥¤ÇÂÎ¤¬¿Ì¤¨¤¿¡£
¡¡³Ú²°¤Ë¤Ï¡¢Æ±¤¸¤¯¤ªÈäÏªÌÜ¤ò¹µ¤¨¤ëÆ±´ü¤ÎÍÕ»³¥«¥Ê¤È½í¥«¥ª¥ê¤¬¤¤¤¿¡£3¿Í¤Ç¥¹¥Þ¥Û¤òÆÍ¤¹ç¤ï¤»¡¢¡Ö¶ÛÄ¥¤·¤Ê¤¤ÊýË¡¡×¤È¸¡º÷¤·¤Æ¿Ì¤¨¤ò»ß¤á¤è¤¦¤È¤·¤¿¡£¤Ç¤âµ¤µÙ¤á¤Ë¤â¤Ê¤é¤º¡¢Ëë¤¬³«¤¯¤Þ¤Ç3¿Í¤Ç¤º¤Ã¤È¼ê¤ò¤Ä¤Ê¤¤¤Ç¤¤¤¿¡£
¡¡¥°¥ë¡¼¥×¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤ò³Ú¤·¤á¤ë¥³¥ó¥»¥×¥È¥«¥Õ¥§¤Î¥Ð¥¤¥È¤«¤é¥¹¥«¥¦¥È¤µ¤ì¤Æ¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼Æþ¤ê¡£¤ªÈäÏªÌÜ¤ÏÅöÆü¤Î¥µ¥×¥é¥¤¥º¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¡È´é¤Ê¤¸¤ß¡É¤ÎµÒ¤«¤é¤Ï¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤ªÁ°¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¡ª¡×¤È¤¤¤¦À¼¤¬Èô¤Ó¸ò¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö´é¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤ë¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¤¬¤¤¤Æ¡¢¤¹¤´¤¯°Â¿´¤Ç¤¤¿¤³¤È¤ò³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¥¢¥¤¥É¥ë¡¦»ûºä¥æ¥ß¤Î10Ç¯¤Ï¡¢¤³¤ÎÆü¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤â¤½¤â¡¢¥¢¥¤¥É¥ë¤Ø¤ÎÆ´¤ì¤Ï¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö¥Ï¥í¡¼¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤µ¤ó¤¬¤¹¤´¤¯¹¥¤¤Ç¡¢¥¹¥Þ¥¤¥ì¡¼¥¸¤µ¤ó¤Î¥Õ¥¡¥ó¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢AKB48¤µ¤ó¡¢SKE48¤µ¤ó¤â¤è¤¯¸«¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤â¡¢¼«Ê¬¤¬¤ä¤ê¤¿¤¤¤È¤Ï»×¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×
¡¡°¦ÃÎ¤Ë½»¤ó¤Ç¤¤¤¿¤«¤é¡¢·ÝÇ½³¦¤Ï±ó¤¤Â¸ºß¡£¡Ö¸«¤ëÂ¦¤Ç¤¤¤ë¤Î¤¬¼«Á³¡×¤À¤Èµ¿¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤Î²ÁÃÍ´Ñ¤ò°ì½Ö¤ÇÊÑ¤¨¤¿¤Î¤¬¡¢Åö»þÌ¾¸Å²°¤Ë¤¢¤Ã¤¿¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡Ö²¦Î©¥¢¥Õ¥£¥ê¥¢¡¦¥À¥¤¥Ë¥ó¥°¡×¤Î¡ÈÀ©Éþ¡É¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö¥í¡¼¥«¥ëÈÖÁÈ¤Ë¥¢¥Õ¥£¥ê¥¢¡¦¥µ¡¼¥¬¤µ¤ó¡Ê¸½¡¦½ã¾ð¤Î¥¢¥Õ¥£¥ê¥¢¡Ë¤¬½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤ÎÀ©Éþ¤òÃå¤Æ¤¤¤ÆËÜÅö¤Ë²Ä°¦¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤Ë¡¢ÈÖÁÈ¤ÎCM¤Ç¡Ø¶ØÃÇÌµÅ¨¤Î¤À¡¼¤ê¤ó¡Ù¤È¤¤¤¦¶Ê¤¬Î®¤ì¤Æ¡¢¤¹¤´¤¯²Ä°¦¤«¤Ã¤¿¡£¡È¤³¤ÎÀ©Éþ¤¬Ãå¤é¤ì¤ë¤ªÅ¹¤¬¤¢¤ë¤ó¤À¡ª¡É¤Ã¤ÆÃÎ¤Ã¤Æ¡¢¤¹¤°±þÊç¤·¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¡Ö²Ä°¦¤¤À©Éþ¤¬Ãå¤¿¤¤¡×¡£ÉáÄÌ¤Î½÷¤Î»Ò¤Î´ê¤¤¤À¤Ã¤¿Æü¾ï¤Ï¡¢ÀÅ¤«¤Ë·Á¤òÊÑ¤¨¤Æ¤¤¤¯¡£
¡¡¥Ð¥¤¥È»þÂå¡¢¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤Î»ÖÁÒÀéÂå´Ý»á¤«¤éÀ¼¤¬¤«¤«¤Ã¤¿¡£¤¿¤À¡¢¤½¤ì¤Ï¡ÈÄ¾ÀÜ¡É¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¡ÖºÇ½é¤ËÀ¼¤¬¤«¤«¤Ã¤¿¤Î¤ÏÍÕ»³¥«¥Ê¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤·¤¿¤é¡¢¥«¥Ê¤Á¤ã¤ó¤«¤é¡È¤æ¤ß¤Á¤£¤â¤É¤¦¡© »ÖÁÒ¤µ¤ó¤ËÏ¢ÍíÀè¶µ¤¨¤Æ¤¤¤¤¡©¡É¤Ã¤ÆÀ¼¤ò¤«¤±¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡×
¡¡¤³¤Î·Ú¤ä¤«¤Ê¤Ò¤È¸À¤¬¡¢¿ÍÀ¸¤ÎÅ¾µ¡¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö¤¢¤Î°ìÀ¼¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é¡¢¤³¤³¤Ë¤¤¤Ê¤¤¡£º£¤Ç¤â¥«¥Ê¤Á¤ã¤ó¤Ë¤Ï´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡»ûºä¤Î¿Ä¤Ë¤¢¤ë¤Î¤Ï¡¢¤¢¤ë¡È»Å»ö´Ñ¡É¤À¡£
¡¡¡Ö1²óÌÜ¤Ë¸Æ¤Ð¤ì¤¿»Å»ö¤Ï¥°¥ë¡¼¥×¤È¤·¤Æ¡£2²óÌÜ¤Ë¸Æ¤Ð¤ì¤¿¤é¡¢¤½¤ì¤Ï¼«Ê¬¤¬¤Á¤ã¤ó¤ÈÉ¾²Á¤µ¤ì¤¿¾Ú¡×
¡¡Í¿¤¨¤é¤ì¤¿¾ì½ê¤ÇÀ¿¼Â¤ËÆ¯¤¡¢¤â¤¦°ìÅÙ¸Æ¤ó¤Ç¤â¤é¤¦¡£¤½¤ì¤¬¡¢»ûºä¤Î¡È»Å»ö¤ÎÅ¯³Ø¡É¤À¡£
¡¡¡ÖÆ±¤¸¸½¾ì¤Ë¤Þ¤¿¸Æ¤Ð¤ì¤¿¤È¤¡¢¡È¤Á¤ã¤ó¤È¤Ç¤¤Æ¤¿¤ó¤À¤Ê¡É¤Ã¤Æ³ÎÇ§¤Ç¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤À¤«¤éËè²ó¤Î¸½¾ì¤òÂç»ö¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¤â¤Á¤í¤ó¡¢½çÉ÷ËþÈÁ¤Ð¤«¤ê¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£
¡¡¿·¶Ê¤Ë¤Á¤Ê¤ó¤Ç¡È¥«¥ª¥¹¤À¤Ã¤¿½ÐÍè»ö¡É¤ò¿Ò¤Í¤ë¤È¡¢Á°ºî¥·¥ó¥°¥ë¡Ö¥¸¥§¥Í¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¡¦¥®¥ã¥Ã¥×¡×´ü¤Î¶ì¤¤µ²±¤¬Éâ¤«¤ó¤À¡£
¡¡¡Ö¥ê¥ê¡¼¥¹¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤¹¤Ã¤Æ¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¡¢µÞ¤Ë¹ø¤ò¤ä¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤Æ¡£¥Ø¥ë¥Ë¥¢¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡Ä¡£¥À¥ó¥¹¤Ë½Ð¤é¤ì¤Ê¤¯¤Æ¡¢¤¹¤´¤¯²ù¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢ÂÎ¤Î¥¸¥§¥Í¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¥®¥ã¥Ã¥×¤â´¶¤¸¤Æ¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£²ÃÆþ¤·¤¿º¢¤Ï¤¢¤ó¤Ê¤Ë¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡¢º£¤Ï¡È¹ø¤¬¡Ä¡É¤Ã¤Æ¡×
¡¡¤½¤ó¤Ê»ûºä¤ò»Ù¤¨¤¿¤Î¤Ï¡¢¤ä¤Ï¤êÃç´Ö¤À¤Ã¤¿¡£ÍÙ¤ì¤Ê¤¯¤Æ¤â¥¹¥Æ¡¼¥¸Ã¼¤Ç²Î¤À¤±¤Ç»²²Ã¤·¡¢¥ê¥ê¡¼¥¹¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò¤ä¤êÀÚ¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¡ÖÍ¥¤·¤¤¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¤ª¤«¤²¤Çµß¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¤È´¶¼Õ¤ò¸ý¤Ë¤¹¤ë¡£
¡¡¤Þ¤â¤Ê¤¯¡¢¤Þ¤¿¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£10Ç¯Á°¡¢¿Ì¤¨¤ò»ß¤á¤è¤¦¤È¼ê¤ò¤Ä¤Ê¤®¹ç¤Ã¤Æ¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÎ©¤Ã¤¿3¿Í¡½¡½»ûºä¥æ¥ß¡¢ÍÕ»³¥«¥Ê¡¢½í¥«¥ª¥ê¤Ï¡¢Ã¯°ì¿Í·ç¤±¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢º£¤âÆ±¤¸¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÎ©¤ÁÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£