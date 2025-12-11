UGREENの「容量デカすぎ全部入り」モバイルバッテリー、5,500円引きで過去最安
こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。
Amazon（アマゾン）で毎日開催されているタイムセール。
本日2025年12月11日は、最大140W出力・大容量25,000mAh・ケーブル内蔵のUGREEN（ユーグリーン）の「Nexode モバイルバッテリー 165W 25000mAh PB552」がお得に登場しています。
■この記事で紹介している商品
PCも余裕で充電できる140W高出力。UGREENの大容量モバイルバッテリー「PB552」が9,462円と過去最安値に！
UGREEN（ユーグリーン）の大容量「Nexode モバイルバッテリー 165W 25000mAh PB552」が、現在37％オフの過去最安に。
最大140W出力や25,000mAhの大容量、さらにケーブル内蔵まで揃った、全部入り仕様の1台をお得に購入できるチャンスです。
本製品は、USB-Cポート単体で最大140W出力（PD3.1対応）の超高出力を実現するモバイルバッテリー。ノートPC、タブレット、スマートフォンまで幅広いデバイスを急速充電でき、外出先で作業が多い人にはかなり頼れる性能です。
特に高出力が必要なMacBook Proなども対応しており、「バッテリー切れが仕事の中断につながる」という状況を避けられます。
USB-CとUSB-Aを各1ポートずつ搭載し、複数デバイスの同時充電も可能。入力時も最大90Wに対応するため、本体の“充電待ち”が短く、毎日持ち歩く使用にも向いています。
25,000mAhの大容量＆ケーブル内蔵で、荷物がさらにミニマムに
バッテリーは25000mAhと大容量。iPhone 16 Proは4.7回、13インチMacBook Airは1.3回と複数回充電でき、PCとの併用でも安心のスタミナで、外出先で数日間の電源を確保したいシーンにも対応します。
さらに便利なのが、2本のUSB-Cケーブル内蔵している点。USB-Cケーブルを1つ使用した時は最大140W出力で急速充電が可能で、2ポート、3ポート使用時は合計最大165W出力、4ポート同時でも合計最大150W出力で充電ができます。
また、便利なパススルー機能も搭載しており、本体充電すると同時に他のデバイスも充電可能。バッテリー残量表示ディスプレイ付きで、あとどれだけ使えるか視覚的に把握できるのも嬉しいポイントです。
140W高出力・25,000mAhの大容量・ケーブル内蔵と、欲しい要素を全部備えたUGREENの「Nexode モバイルバッテリー 165W 25000mAh PB552」。いまなら37％オフの過去最安で手に入るので、モバイル電源のアップデートを考えている人はチェックしておきたい1台です。
＞＞UGREENのセール対象商品一覧はこちら
＞＞Amazon（アマゾン）のセール対象商品一覧を見る
なお、上記の表示価格は2025年12月11日11時現在のもの。変更や売り切れの可能性もありますので、それぞれの販売ページでご確認ください。
＞＞12万以上の対象作品が聴き放題。Amazonのオーディオブック、Audibleの30日間の無料体験はこちら。
＞＞Kindle Unlimitedなら200万冊が読み放題。30日間の無料体験はこちら。
Source: Amazon.co.jp