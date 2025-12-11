ニューバランスの「1万円で買えちゃうランシュー」。気楽に履きやすくてヘビロテ中
ランニングシューズを購入する時、性能やデザインなど重視するポイントは人によって違いますが、私は健康維持目的の軽い運動を想定しているのでデザイン重視。
普段履きしやすいデザインがベストです。
とは言え、ちゃんと動きやすく、できればなるべく軽いほうがいいな〜というあれもこれも求めて様々なメーカーのランニングシューズをチェックしていると、1万円以下で買えちゃうナイスな一足を発見しました！
内側のデザインにグッときた
購入したのはニューバランスの「Fresh Foam ARISHI v4 TIRALUX（MEN）」、カラーはホワイト×パープルのものです。
MEN、WOMEN、異なるカラーリングとなっているので、是非ほかのカラーもチェックしてみてください！
持ってみる軽く、こちらの28.5cmのサイズを実際に量ってみたところ、片足の重量は296g。
28.5cmというサイズに厚めのミッドソールで300gを切る重量なら、超軽量とまではいかなくとも軽いシューズだな〜という印象。
個人的な購入の決め手は、内側のロゴが隠れたこのデザイン。
カラーリングも好きだったのですがこのデザインに惹かれ、9,900円という値段を見て即購入しました。
クッション性バツグン
このシューズに使われているFresh Foamミッドソールクッションが、実際に履いてみるとフカフカで快適。
歩いている時はもちろん、走っている時も衝撃が軽減されているのを体感できました。
アッパーはメッシュ素材で通気性が高く、運動時でも蒸れにくい仕様になっています。
普段履きにも運動にも
後ろから見た時の色の切り替わりもかなりいい感じ。
落ち着いたデザインなのでスポーティーなスタイルではなく、カジュアルな普段履きとしても使いやすいニューバランスの「Fresh Foam ARISHI v4 TIRALUX」。
快適な履き心地と、さまざまなシーンで履きやすいデザインが両立されているこのランニングシューズが税込9,900円。
これからさらに人気が出そうな予感のする1足でした！
