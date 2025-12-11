Photo: OGMAX

ROOMIE 2025年3月23日掲載の記事より転載

ランニングシューズを購入する時、性能やデザインなど重視するポイントは人によって違いますが、私は健康維持目的の軽い運動を想定しているのでデザイン重視。

普段履きしやすいデザインがベストです。

とは言え、ちゃんと動きやすく、できればなるべく軽いほうがいいな〜というあれもこれも求めて様々なメーカーのランニングシューズをチェックしていると、1万円以下で買えちゃうナイスな一足を発見しました！

内側のデザインにグッときた

ニューバランス Fresh Foam ARISHI v4 TIRALUX

購入したのはニューバランスの「Fresh Foam ARISHI v4 TIRALUX（MEN）」、カラーはホワイト×パープルのものです。

MEN、WOMEN、異なるカラーリングとなっているので、是非ほかのカラーもチェックしてみてください！

持ってみる軽く、こちらの28.5cmのサイズを実際に量ってみたところ、片足の重量は296g。

28.5cmというサイズに厚めのミッドソールで300gを切る重量なら、超軽量とまではいかなくとも軽いシューズだな〜という印象。

個人的な購入の決め手は、内側のロゴが隠れたこのデザイン。

カラーリングも好きだったのですがこのデザインに惹かれ、9,900円という値段を見て即購入しました。

New Balance Fresh Foam Arishi v4 TIRALUX MARISTG4 2E 5,975円 楽天で購入する PR PR

クッション性バツグン

このシューズに使われているFresh Foamミッドソールクッションが、実際に履いてみるとフカフカで快適。

歩いている時はもちろん、走っている時も衝撃が軽減されているのを体感できました。

アッパーはメッシュ素材で通気性が高く、運動時でも蒸れにくい仕様になっています。

普段履きにも運動にも

後ろから見た時の色の切り替わりもかなりいい感じ。

落ち着いたデザインなのでスポーティーなスタイルではなく、カジュアルな普段履きとしても使いやすいニューバランスの「Fresh Foam ARISHI v4 TIRALUX」。

快適な履き心地と、さまざまなシーンで履きやすいデザインが両立されているこのランニングシューズが税込9,900円。

これからさらに人気が出そうな予感のする1足でした！

New Balance Fresh Foam Arishi v4 TIRALUX MARISTG4 2E 5,975円 楽天で購入する PR PR

Photo: OGMAX