佐藤健、ものまねされるのに「ずっと憧れ」でも神木隆之介の“佐藤健ものまね”は…
俳優の佐藤健（36歳）が、12月10日に公開された神木隆之介の公式YouTubeチャンネルの動画で、神木の“佐藤健ものまね”について「ぶっちゃけ、ピンと来てない」と語った。
神木隆之介の公式YouTubeチャンネルで、佐藤健と神木がドラマ「グラスハート」のロケ地巡りをしている中で、神木のSNSのフォロワーから佐藤に対して「ぶっちゃけ、神木隆之介さんにものまねされることについてどう思ってますか」という質問が出る。
佐藤は、何年も前から神木が自分のものまねをしていることについて「ぶっちゃけ、ピンと来てない。未だに」とそのクオリティに疑問はあると答える。
佐藤は「ものまねされることについては嬉しいですよ。あんま、ものまねとかされてきてなかったから、ちょっと憧れがあります。藤原竜也さんとかさ、木村拓哉さんとかさ、福山雅治さんとかさ、めっちゃされるじゃん。あれに俺、ずっと憧れがある。『いいな、ものまねされる人っていいな』って。そういう意味で神木さんがやってくれるのは僕は嬉しいと思ってますよ」と語った。
神木隆之介の公式YouTubeチャンネルで、佐藤健と神木がドラマ「グラスハート」のロケ地巡りをしている中で、神木のSNSのフォロワーから佐藤に対して「ぶっちゃけ、神木隆之介さんにものまねされることについてどう思ってますか」という質問が出る。
佐藤は「ものまねされることについては嬉しいですよ。あんま、ものまねとかされてきてなかったから、ちょっと憧れがあります。藤原竜也さんとかさ、木村拓哉さんとかさ、福山雅治さんとかさ、めっちゃされるじゃん。あれに俺、ずっと憧れがある。『いいな、ものまねされる人っていいな』って。そういう意味で神木さんがやってくれるのは僕は嬉しいと思ってますよ」と語った。