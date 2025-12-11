¡Ú¥Ç¥ê¥Ø¥ë27Ç¯»Ë¥¸åÊÔ¡Û¡Ö¥é¥Ö¥É¡¼¥ëÀìÌç¡×¡Ö¥¦¡¼¥Ð¡¼¥Ç¥ê¡×¤Ç¥³¥í¥Ê¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤¿¶È³¦¤Î¡ÈÌ¤Íè¡É
¤«¤Ä¤Æ¡¢´íµ¡¤ËÄ¾ÌÌ¤¹¤ë¤¿¤Ó¤Ë¤Ê¤ó¤È¤«³èÏ©¤ò¸«½Ð¤·¤ÆÀ¸¤»Ä¤Ã¤Æ¤¤¿É÷Â¯Å¹¡£¤½¤ì¤Ï¥³¥í¥Ê²Ò¤Ç¤âÆ±¤¸¤À¤Ã¤¿¨¡¨¡¡£Ï¢ºÜ¡Ø¥Ç¥ê¥Ø¥ë27Ç¯»Ë¡ÙºÇ½ª²ó¤Î¸åÊÔ¤Ç¤Ï¡¢¥³¥í¥Ê²Ò¤òÀ¸¤»Ä¤Ã¤¿¥Ç¥ê¥Ø¥ë¤Î¸½¾õ¤Èº£¸å¤ÎÅ¸Ë¾¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÉ÷Â¯¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤ÎÀ¸¶ðÌÀ»á¤¬²òÀâ¤¹¤ë¡£
¥³¥í¥Ê²Ò¤Ç¤â¥æ¥Ë¡¼¥¯¤Ê¥Ç¥ê¥Ø¥ë¤¬Â³¡¹¤ÈÅÐ¾ì
¥³¥í¥Ê²Ò¤Ë¤è¤êÂ¸Â³¤Î´íµ¡¤ËÄ¾ÌÌ¤·¤¿É÷Â¯Å¹¤Ï¡¢¼þ°Ï¤¬¶Ã¤¯¤Û¤É¤Îà¤·¤Ö¤È¤µá¤Èà¤¿¤¯¤Þ¤·¤µá¤ò¸«¤»¤ë¡£¥Ç¥ê¥Ø¥ë¶È³¦¤Ç¤Ï¥Ô¥ó¥Á¤ò¥Á¥ã¥ó¥¹¤ÈÂª¤¨¤ëÅ¹¤¬Â³½Ð¤·¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥¢¥¤¥Ç¥¢¾¦Ë¡¤¬ÅÐ¾ì¤·¤¿¡£
¥³¥í¥ÊÈ¯À¸Ä¾¸å¤Ë¤Ï¥Þ¥¹¥¯ÉÔÂ¤ÎÀ¤Áê¤«¤é¡¢µÒ¤Ë¥Þ¥¹¥¯¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¹¤ë¥Ç¥ê¥Ø¥ë¤¬Á´¹ñ³ÆÃÏ¤Ë¸½¤ì¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¤È¤¢¤ë¥Ç¥ê¥Ð¥ê¡¼¥¨¥¹¥Æ¤Ç¥Þ¥¹¥¯ÀÜµÒ¤ò»Ï¤á¤Æ¤ß¤¿¤È¤³¤í¡¢µÒ¤Ë¹¥É¾¤ÇÇä¤ê¾å¤²¤¬¿¤Ó¤¿¤È¤¤¤¦¡£½÷À¤Ë¤â¥Þ¥¹¥¯ÀÜµÒ¤ÎÉ¾È½¤¬¤è¤¯¡¢½÷À¤«¤é¤Î±þÊç¤¬Áý²Ã¤·¤¿¤Û¤É¡¢¸ú²Ì¤Ï¤Æ¤¤á¤ó¤À¤Ã¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¥³¥í¥ÊÂÐºö¤ò»Ü¤·¤¿Å¹¤âÂ³¡¹¤ÈÅÐ¾ì¤·¤¿¡£¿·½É¤Î¿Íµ¤Å¹¡Øµ±¤ ¿·½ÉÅ¹¡Ù¤Ï¡¢¡Ç20Ç¯£´·î¤Ë¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤ÇÍ·¤Ù¤ë¥·¥¹¥Æ¥à¤ò³«Àß¡£¥Ç¥ê¥Ø¥ë¾î¤È£±ÂÐ£±¤Ç¥¨¥Ã¥Á¤Ê¥é¥¤¥Ö¥Á¥ã¥Ã¥È¤¬¤Ç¤¤ë¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¡£ÃÓÂÞ¤Ë¤Ï¡Ø¥¦¡¼¥Ð¡¼¥É¡¼¥ë¡Ù¤È¤¤¤¦¥ê¥¢¥ë¥é¥Ö¥É¡¼¥ëÀìÌç¤Î¥Ç¥ê¥Ø¥ë¤¬½Ð¸½¡£¿Í·Á¤¬Áê¼ê¤Ê¤é¥³¥í¥Ê¤Î´¶À÷¥ê¥¹¥¯¤¬¤Ê¤¯¡¢°Â¿´¤Ç¤¤ë¤Î¤¬Çä¤ê¤À¤Ã¤¿¡£
Âçºå¤Ç¤Ï¡Ö¸¼´Ø¤Ç¡É¥Ï¥ó¥É¥µ¡¼¥Ó¥¹¡É¤ò¤¹¤ë¤À¤±¡×¤Î¥Ç¥ê¥Ø¥ë¡Ø¤ß¤³¤¹¤êÈ¾Æ»¾ì ÂçºåÅ¹¡Ù¤¬¥ª¡¼¥×¥ó¡££µÊ¬3000±ß¤È¤¤¤¦Ã»»þ´ÖÄãÎÁ¶â¤Ç¡¢ÃíÊ¸¤¬Æþ¤ë¤È¡ÖµÒ¤Î¶á¤¯¤Ë¤¤¤ë½÷À¤¬¶î¤±¤Ä¤±¤Æ¡É¥Ï¥ó¥É¥µ¡¼¥Ó¥¹¡É¤ò¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦Å¹¤Ç¤¢¤ë¡£ÅÅÏÃ¤Ç¤Î¼õÉÕ¤Ï°ìÀÚ¤·¤Ê¤¤´°Á´¥Í¥Ã¥ÈÍ½ÌóÊý¼°¤Ç¡¢½÷À¤Ï¼Ö¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯ÅÅ¼Ö¤äÅÌÊâ¤Ê¤É¤¢¤é¤æ¤ë¼êÃÊ¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£¤Þ¤µ¤Ë¡ÖÉ÷Â¯ÈÇ¥¦¡¼¥Ð¡¼¥¤¡¼¥Ä¡×¤ÎÅÐ¾ì¤À¤Ã¤¿¡£
¥³¥í¥Ê²Ò¤ÎÃæ¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¡Ø¥³¥í¥ÊÉÔ¶·½÷»Ò¡Ù¤È¤¤¤¦¥Ç¥ê¥Ø¥ë¤â½Ð¸½¤·¤¿¡£¡Ö¥³¥í¥Ê¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤ª¶â¤Ëº¤¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¬Æ¯¤¯¡×¤È¤¤¤¦¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ç¡¢Í½Ìó¤ò¡Ö»Ù±ç¡×¡¢µÒ¤ò¡Ö»Ù±ç¼ÔÍÍ¡×¤È¸Æ¤ó¤À¡£àÉÏº¤¤Ë´Ù¤Ã¤¿½÷À¤òµß¤¤¤¿¤¤á¤È¤¤¤¦»×¤¤¤«¤é¸µ¼«±ÒÂâ°÷¤¬Î©¤Á¾å¤²¤¿Å¹¤Ê¤Î¤À¤¬¡¢SNS¤Ç¡Ö¥³¥í¥Ê¤ÇÁªÂò»è¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿½÷À¤¿¤Á¤ò¿©¤¤Êª¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤Ê¤É¤È¤¤¤Ã¤¿ÈãÈ½¤¬Áê¼¡¤®¡¢»¿ÈÝÎ¾ÏÀ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¤³¤¦¤¤¤Ã¤¿Å¹¤Ï¥ª¡¼¥×¥óÄ¾¸å¤³¤½ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤ë¤¬¡¢¤¹¤°¤ËÊÄÅ¹¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¡£Îã³°¤Ï¡Ø¤ß¤³¤¹¤êÈ¾Æ»¾ì¡Ù¤Ç¡¢¸½ºß¤ÏÁ´¹ñÅ¸³«¤¹¤ë¥°¥ë¡¼¥×¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¥³¥í¥Ê²Ò¤Î¼ýÂ«¤¬¸«¤¨¤Ï¤¸¤á¤¿¡Ç22Ç¯£¹·î¤´¤í¤«¤é¡¢Ë¬Æü³°¹ñ¿Í¤ÎÆþ¹ñÀ©¸Â¤ò´ËÏÂ¤¹¤ëÆ°¤¤¬²ÃÂ®¤¹¤ë¡£¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥É¤¬Â©¤ò¿á¤ÊÖ¤·¡¢Èà¤é¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤ë¥Ç¥ê¥Ø¥ë¤¬ÌÜÎ©¤Ä¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£Á´ÂÎÅª¤ËÎÁ¶â¤ò³ä¹â¤ËÀßÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬ÆÃÄ§¤Ç¡¢³°¹ñ¿Í¤¬¹¥¤àÃåÊª¥³¥¹¥×¥ì¤ò¶¯¤¯PR¤¹¤ëÅ¹¤â¸½¤ì¤¿¡£
¶âÊ§¤¤¤ÎÎÉ¤¤³°¹ñ¿ÍµÒ¤ò¼è¤ê¹þ¤â¤¦¤È¤¹¤ëÆ°¤¤Ï³ÈÂç¤·¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£³°¹ñ¿Í¸þ¤±¤ÎÉ÷Â¯Å¹¤Î¾Ò²ð¥µ¥¤¥È¤ÇÀëÅÁ¤¹¤ëÅ¹¤¬Áý¤¨¡¢»¥ËÚ¡¢Ì¾¸Å²°¡¢µþÅÔ¤Ê¤É¡¢Á´¹ñ³ÆÃÏ¤Ç¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥ÉÀìÌçÅ¹¤¬Â³¡¹¤È¥ª¡¼¥×¥ó¡£¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥É¸þ¤±É÷Â¯¤Î¼ûÍ×¤ÏÇ¯¡¹Áý¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤¦¤·¤¿Æ°¤¤Ïº£¸å¤âÂ³¤¯¸«¹þ¤ß¤À¡£
Ë°ÏÂ¾õÂÖ¤Ç¤âÂ³¤¯¥ª¡¼¥×¥ó¥é¥Ã¥·¥å
¥Ç¥ê¥Ø¥ë¤Ï¸½ºß¤âÁ´¹ñ³ÆÃÏ¤Ç¿·µ¬¥ª¡¼¥×¥ó¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£ÎáÏÂ£¶¡Ê2024¡ËÇ¯¤ÎÌµÅ¹ÊÞ·¿ÀÉ÷Â¯ÆÃ¼ì±Ä¶È¤ÎÆÏ½Ð¿ô¤Ï£²Ëü2761·ï¤Ç¤¢¤ê¡¢Å¹ÊÞ·¿¤Î6651·ï¤òÂç¤¤¯°ú¤Î¥¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÀÉ÷Â¯´ØÏ¢ÆÃ¼ì±Ä¶ÈÁ´ÂÎ¤Î¹ç·×¤¬£³Ëü3890·ï¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢½ÐÄ¥·¿É÷Â¯Å¹¤Ï¤½¤Î¤¦¤Á¤ÎÌó67¡ó¤òÀê¤á¤ë¤Þ¤Ç¤Ë»ê¤ê¡¢»Ô¾ìµ¬ÌÏ¤ÏÉ÷Â¯»º¶È¤ÎÃæ¤Ç¥À¥ó¥È¥Ä¤Î¥È¥Ã¥×¤À¡£
Ë°ÏÂ¾õÂÖ¤È¤Ê¤Ã¤Æµ×¤·¤¤¡Ç20Ç¯Âå¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¡¢¡Ö£±Å¹ÊÞ¤Î±¿±Ä¤Ç¤âÇ¯¼ý1000Ëü±ß¡¢Ê£¿ôÅ¹ÊÞ±¿±Ä¤Ç²¯Ã±°Ì¤ò²Ô¤²¤ë¡×¡ÖÁÏ¶È£³Ç¯¤ÇÇ¯¾¦10²¯Ã£À®¡×¡ÖÌ¤·Ð¸³¤Ç¤â·î¼ý100Ëü±ß¤ò¼Â¸½¡×¤Ê¤É¤È¤¦¤¿¤¦¥Ç¥ê¥Ø¥ë¤Îµ¯¶È¥Þ¥Ë¥å¥¢¥ëËÜ¤¬Â³¡¹¤È½ÐÈÇ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ç25Ç¯¤Ë¤ÏÃ¦¥µ¥é¤·¤¿50ÂåÁÇ¿ÍÃËÀ¤Îµ¯¶ÈÂÎ¸³µ¤Þ¤ÇÅÐ¾ì¤·¤¿¡£¤³¤ì¤À¤±Ë°ÏÂ¾õÂÖ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥Ç¥ê¥Ø¥ë¶È³¦¤Ç¿·Å¹¥ª¡¼¥×¥ó¤¬Â³¤¯¤Î¤Ï¡¢¤¤¤Þ¤À¤Ë°ìÚ¼Àé¶â¤ÎÌ´¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ê¤Î¤À¤í¤¦¡£
¤·¤«¤·¡¢¿·µ¬¤Ë¥ª¡¼¥×¥ó¤¹¤ëÅ¹¤¬Â¿¤¤°ìÊý¤ÇÊÄÅ¹¤âÂ¿¤¤¡£¤¤¤Ä¤Î´Ö¤Ë¤«¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Â¿¡¹¤¢¤ë¡£¿·µ¬¥ª¡¼¥×¥ó¤·¤¿É÷Â¯Å¹¤Î£·¡Á£¸³ä¤¬£±Ç¯°ÊÆâ¤ËÊÄÅ¹¡¦ÇÑ¶È¤¹¤ë¤È¤¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
½¸µÒ¤¬½çÄ´¤Ç·Êµ¤¤ÎÎÉ¤¤»þ¤Ï¤¤¤¤¤¬¡¢¤¤¤¶ÄäÂÚ´ü¤ËÆþ¤ë¤È±¿±Ä¤ÏÅÓÃ¼¤Ë¶ì¤·¤¯¤Ê¤ë¡£Çä¤ê¾å¤²¤¬¿¤ÓÇº¤ó¤À¤ê¡¢»ö¶È¤ÎÀ®Ä¹¤¬»ß¤Þ¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ·Ð±Ä¤Ï¹Ô¤µÍ¤Þ¤ë¡£¸¶°ø¤ò²òÌÀ¤·ÂÇÇË¤·¤Ê¤¤¤È¡¢¼¡Âè¤Ë¿êÂà¤ÎÎ®¤ì¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£Çä¤ê¾å¤²¤¬Íî¤Á¹þ¤ß¡¢¹¹ð¸ú²Ì¤ÏÆß²½¡¢SNS¤Ë¤è¤ë½¸µÒ¤âÆ¬ÂÇ¤Á¤Ë¡£¥¥ã¥¹¥È¤ÎÄêÃåÎ¨¤¬²¼¤¬¤ê¡¢ºÎÍÑ¥³¥¹¥È¤ÏÁý²Ã¡£¸½¾ì¤Î¶õµ¤¤¬½Å¤¯¤Ê¤ê¡¢¥È¥é¥Ö¥ë¤âÁý¤¨¤ë¡£¤³¤¦¤·¤¿¾õÂÖ¤¬Â³¤¡¢¼¡Âè¤ËÂÇ¤Ä¼ê¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ê¡¢ÊÄÅ¹¤Ø¤ÈÄÉ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤ë¤Î¤À¡£
10Ç¯´Ö¥Ç¥ê¥Ø¥ë¤Î·Ð±Ä¤Ë´Ø¤ï¤Ã¤¿¤¢¤ëÃËÀ¤Ï¡¢¡Ö½÷À¤ÎËþÂ¤Ê¤¯¤·¤ÆÈËÀ¹¤Ê¤·¡×¡ÖÀ®¸ùÂÎ¸³¤Ë¸Ç¼¹¤¹¤ë¤È¡¢¿êÂà¤¬»Ï¤Þ¤ë¡×¡Ö¹¹ð¤è¤ê¤âà»ÅÁÈ¤ßá¤¬½ÅÍ×¡×¡Ö·Ð±Ä¼Ô¤È¸½¾ì¤¬Ê¬ÃÇ¤¹¤ë¤È¶õÃæÊ¬²ò¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦£´¤Ä¤Î¤³¤È¤ò¡¢Éâ¤ÄÀ¤ß¤Î·ã¤·¤¤¥Ç¥ê¥Ø¥ë¶È³¦¤Ç³Ø¤ó¤À¤½¤¦¤À¡£
ÊÄÅ¹¡¦ÇÑ¶È¤¹¤ë¥Ç¥ê¥Ø¥ë¤ÎÆÃÄ§¤Ï¡ÖÈ÷ÉÊ¤ä¹¹ð¤ò¥±¥Á¤ë¡×¡Ö½÷À¤ÎÆþ¤ìÂØ¤ï¤ê¤¬·ã¤·¤¤¡×¡Ö¶âÁ¬¤¬¸¶°ø¤ÇÆâÉôÊ¬Îö¤¹¤ë¡×¤Ê¤É¤Ç¡¢¡ÖÄÙ¤ì¤ë¤è¤ê¤Ï¡Ä¡Ä¡×¤È¼Á¤Î°¤¤µÒ¤òÆþ¤ì¤¿¤ê¡¢½÷À¤Ë²á¾ê¤Ê¥µ¡¼¥Ó¥¹¤òÂ¥¤·¤¿¤ê¤È¤¤¤¦¡Ö²¿¤Ç¤â¤¢¤ê¡×¤Î¾õÂÖ¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢Ëö´ü¾É¾õ¤È¤¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¥Ç¥ê¥Ø¥ë¶È³¦¤¬»Ô¾ì¤Î³ÈÂç¤·¤Ê¤¤ÄäÂÚ´ü¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤â¡¢¤½¤ì¤Û¤É¥À¥á¡¼¥¸¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤¬Ï·ÊÞ¤Ç¤¢¤ë¡£Ä¹¤¯°¦¤µ¤ìÂ³¤±¤Æ¤¤¿Å¹¤Ï¡Ö¾ïÏ¢¡×¤È¤¤¤¦Ì¾¤Î¸ÜµÒ¤òÊú¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢°ÂÄê¤·¤¿Çä¤ê¾å¤²¤¬¸«¹þ¤á¤ë¡£Êª²Á¹â¤¬¼ý¤Þ¤é¤º¿Í¸ý¸º¾¯¤¬¿Ê¤à¤Ê¤«¡¢¿·µ¬µÒ¤À¤±¤Ç¤Ï¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤±¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤Î¤ÏÌÜ¤Ë¸«¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢¥ê¥Ô¡¼¥¿¡¼¤Î½ÅÍ×À¤¬¤è¤ê¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¡£
É÷Â¯¥¨¥¹¥Æ¤Ï¥Ç¥ê¥Ø¥ë¤ò¾å²ó¤ë¤«
º£¡¢½ÐÄ¥·¿É÷Â¯Å¹¤ÎÃæ¤Ç¤âÆÃ¤ËÀ®Ä¹Ãø¤·¤¤¶È¼ï¤¬¡ÖÉ÷Â¯¥¨¥¹¥Æ¡×¤Ç¤¢¤ë¡£º£Ç¯¤ÎÉ÷±ÄË¡²þÀµ¤Ë¤è¤êÅ¦È¯¤Î²ÄÇ½À¤¬¹â¤Þ¤Ã¤¿¥á¥ó¥º¥¨¥¹¥Æ¤«¤é½÷À¤äµÒ¤¬É÷Â¯¥¨¥¹¥Æ¤ËÎ®¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤À¡£Ë¡Åª¤Ë¥°¥ì¡¼¤Ê¥á¥ó¥º¥¨¥¹¥Æ¤ÇÆ¯¤¤¤¿¤êÍ·¤ó¤À¤ê¤¹¤ë¤Î¤¬¿´ÇÛ¤Ê¿Í¤¿¤Á¤¬¡¢¹çË¡¤Ç°Â¿´¤Ç¤¤ëÉ÷Â¯¥¨¥¹¥Æ¤Ë°Ü¹Ô¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¤µ¤é¤Ë¿¤Ó¤·¤í¤â¤¢¤ë¡£É½¸þ¤¤Ï·òÁ´¤Ê¥¨¥¹¥Æ¤òÁõ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢Ãæ¹ñ¿Í¤ä´Ú¹ñ¿Í¤Ê¤É¤¬¤³¤Ã¤½¤êÀÅª¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë°ãË¡¤Ê¥¨¥¹¥Æ¤Ï¤Þ¤À¤Þ¤ÀÂ¿¤¤¡£º£¸å¤Ï¼è¤êÄù¤Þ¤ê¤Î¶¯²½¤Ë¤è¤ê¡¢¤³¤ì¤é¤¬Å¦È¯¤µ¤ì¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤¯¡¢°ãË¡³°¹ñ¿Í¥¨¥¹¥Æ³¦·¨¤Î¿Í¡¹¤¬É÷Â¯¥¨¥¹¥Æ¤Î»Ô¾ì¤ËÎ®¤ì¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¯¤³¤È¤¬¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¡£
¤³¤¦¤·¤¿¤³¤È¤«¤éÉ÷Â¯¥¨¥¹¥Æ¶È³¦¤Ï¤³¤ÎÀèÂç¤¤¯À®Ä¹¤¹¤ë¤Î¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤ë¡£Å¹ÊÞ·¿¤Ïµ¬À©¤Ë¤è¤ê»²Æþ¤·¤Å¤é¤¤¤Î¤Ç¡¢¥Ç¥ê¥Ð¥ê¡¼·¿¤ÎÉ÷Â¯¥¨¥¹¥Æ¤Î»Ô¾ì¤¬¤³¤ì¤«¤éÇúÈ¯Åª¤Ë³ÈÂç¤¹¤ë¤À¤í¤¦¡£
¤Þ¤¿¡¢ºÇ¶á¤ÏÂç¼ê¥Ç¥ê¥Ø¥ë¥°¥ë¡¼¥×¤ÎÆ°¸þ¤Ë¤âÊÑ²½¤¬¸«¤é¤ì¤ë¡£¡Ç00¡Á¡Ç10Ç¯Âå¤ÏÅ¹ÊÞ·¿É÷Â¯Å¹¤ÎÂç¼ê¥°¥ë¡¼¥×¤¬¥Ç¥ê¥Ø¥ë¤ò½ÐÅ¹¤¹¤ë¥±¡¼¥¹¤¬Â¿¡¹¸«¤é¤ì¤¿¤¬¡¢¡Ç20Ç¯Âå¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢¥Ç¥ê¥Ø¥ë¤ÎÂç¼ê¥°¥ë¡¼¥×¤¬Å¹ÊÞ·¿¤ÎÉ÷Â¯Å¹¤Ë¿Ê½Ð¤¹¤ë¥±¡¼¥¹¤¬Åìµþ¡¢²£ÉÍ¡¢Ì¾¸Å²°¡¢Âçºå¤Ê¤É¤ÇÌÜÎ©¤Ä¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤À¡£¤³¤ÎµÕÅ¾¸½¾Ý¤¬µ¯¤¤¿¤Î¤Ï¡¢³ÆÃÏ¤Î¥Ç¥ê¥Ø¥ë¥°¥ë¡¼¥×¤¬Ç¯·î¤ò½Å¤Í¤ÆÀ®½Ï¤·¡¢Í¾Íµ¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¿¤¿¤á¤È»×¤ï¤ì¤ë¡£
Ë°ÏÂ¾õÂÖ¤Ç½¸µÒ¶¥Áè¤¬·ã¤·¤¤¥Ç¥ê¥Ø¥ë¤ËÈæ¤Ù¡¢¿ô¤¬¾¯¤Ê¤¯ÃÏ°è¤ËÌ©Ãå¤·¤¿Å¹ÊÞ·¿¤ÎÉ÷Â¯Å¹¤ÏÀÎ¤«¤é¤ÎÆëÀ÷¤ßµÒ¤¬Â¿¤¯¡¢·Ð±Ä¤¹¤ëÂ¦¤Ë°Â¿´´¶¤¬¤¢¤ë¡£Å¹ÊÞ·¿¤ÎÉ÷Â¯Å¹¤ò·Ð±Ä¤¹¤ë¤Î¤ÏÉ÷Â¯·Ð±Ä¼Ô¤ÎÆ´¤ì¤Ç¤¢¤ê¡¢¡Ö¼ÂÅ¹ÊÞ¤Î¤Ê¤¤¥Ç¥ê¥Ø¥ë¤Ï¡¢³¹¤ËµÒ¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤ëÅ¹ÊÞ·¿¤Ë¤Ï¤«¤Ê¤ï¤Ê¤¤¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ëÉ÷Â¯´Ø·¸¼Ô¤Ï¿ôÂ¿¤¤¤Î¤À¡£
¿Ê²½¤òÂ³¤±¤ë¥Ç¥ê¥Ø¥ë¤Î¡ÈÌ¤Íè¡É
1999Ç¯¤ËÅÐ¾ì¤·¤Æ°ÊÍè¡¢¥Ç¥ê¥Ø¥ë¤Ï¼Ò²ñ¤ÎÊÑ²½¤äµ»½Ñ¤Î¿ÊÊâ¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ·Á¤òÊÑ¤¨¤Ê¤¬¤é¿Ê²½¤·¤Æ¤¤¿¡£¤½¤ÎÎò»Ë¤Ïµ¬À©¤È¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼¤ÎÊÑ²½¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢ÀÉ÷Â¯¤¬¤¤¤«¤ËÅ¬±þ¤·¤Æ¤¤¤¯¤«¤ò¼¨¤¹°ìÎã¤Ç¤¢¤ë¡£
º£¸å¤âË°ÏÂ¾õÂÖ¤ÏÂ³¤¡¢Â¿¤¯¤Î¥Ç¥ê¥Ø¥ë¤¬ÅñÂÁ¤µ¤ì¤ë¤À¤í¤¦¡£ÉÔÎÉÅ¹¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¤À¤¬¡¢·òÁ´¤Ë±Ä¶È¤·¤Æ¤¤¤ëÅ¹¤â¤½¤ì¤À¤±¤Ç¤ÏÀ¸¤»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤ÏÆñ¤·¤¤¡£¿ô¤¢¤ëÅ¹¤ÎÃæ¤«¤é¼«Å¹¤òÁª¤ó¤Ç¤â¤é¤¨¤ë¤À¤±¤ÎÌ¥ÎÏ¤¬µá¤á¤é¤ì¤ë¤«¤é¤À¡£¤½¤ì¤òºî¤ê½Ð¤¹¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¥Ç¥ê¥Ø¥ë¾î¤ÈÃËÀ¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ÎÀ®Ä¹¤¬·ç¤«¤»¤Ê¤¤¡£
¤Þ¤º¤ÏË¡Î§¤ò¼é¤ë¤³¤È¡¢Ç¼ÀÇ¤¹¤ë¤³¤È¡£¤½¤·¤Æ¡ÖÀÜµÒ¥µ¡¼¥Ó¥¹¡×¡ÖÅ¹ÊÞ¤Î±¿±Ä¡×¤Ê¤É¡¢±Ä¶È¤Î¼Á¤ò¹â¤á¤ë¤³¤È¡£ÎÉ¼Á¤ÊÅ¹¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤±¤Ð¶È³¦¤Î·òÁ´²½¤¬¿Ê¤ß¡¢Ï«Æ¯¾ò·ï¤âÀ°È÷¤µ¤ì¤ë¤À¤í¤¦¡£¥È¥é¥Ö¥ë»þ¤Î¥µ¥Ý¡¼¥ÈÂÎÀ©¤â¶¯²½¤µ¤ì¤ë¤Ï¤º¤À¡£
¡Ö»öÌ³½ê¤äÂÔµ¡½ê¤Î¤¢¤ë¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Î¥ª¡¼¥Ê¡¼¤ä´ÉÍý¼Ô¤ËÌÂÏÇ¤ò³Ý¤±¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¡×¡ÖÁáÄ«¤ä¿¼Ìë¤ÎÁû²»¤äÄ¹»þ´Ö¤ÎÏ©¾åÃó¼Ö¤Ê¤É¤È¤¤¤Ã¤¿¥Þ¥Ê¡¼¤Î°¤µ¤ò¤Ê¤¯¤·¡¢ÃÏ°è½»Ì±¤È¤Î´Ö¤Ë¥È¥é¥Ö¥ë¤òµ¯¤³¤µ¤Ê¤¤¡×¤Ê¤É¤È¤¤¤Ã¤¿¼þ°Ï¤Î¿Í¡¹¤Ø¤ÎÇÛÎ¸¤Ï¡¢À¸¤»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤¿¤á¤ÎÉ¬¿Ü¾ò·ï¤Ç¤¢¤ë¡£
¡Ö¼þ¤ê¤Î¿Í¤òÂç»ö¤Ë¤¹¤ë¡×¡Ö»þ´Ö¤ò¼é¤ë¡×¡Ö¸ÜµÒËþÂ¤ò¹â¤á¤ë¤¿¤á¤ËÀÚâøÂöËá¤¹¤ë¡×¡¢¤³¤¦¤¤¤Ã¤¿¡ÖÅö¤¿¤êÁ°¤Î¤³¤È¡×¤ò¤¤Á¤ó¤È¹Ô¤Ã¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢Í¥¤ì¤¿·Ð±Ä¼êË¡¤ä»Â¿·¤Ê¥¢¥¤¥Ç¥¢¤ÇÂ¿¤¯¤Î¸ÜµÒ¤Îµ¤»ý¤Á¤ò¤Ä¤«¤ó¤ÀÅ¹¤¬¡¢¤³¤ì¤«¤é¤Î¥Ç¥ê¥Ø¥ë¶È³¦¤ò°Ý»ýÈ¯Å¸¤µ¤»¤Æ¤¤¤¯¤Ë°ã¤¤¤Ê¤¤¡£
ÅöÏ¢ºÜ¤Ç¤Ï¡¢Àï¸å¤Î½ÐÄ¥É÷Â¯¤ÎÎò»Ë¤ò£µ²ó¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ²òÀâ¤·¤Æ¤¤¿¡£½ªÀïÄ¾¸å¤Î¥³¡¼¥ë¥¬¡¼¥ë¡¢¾¼ÏÂËö´ü¤Î¥Û¥Æ¥È¥ë¡¢¤½¤·¤ÆÊ¿À®°Ê¹ß¤Î¥Ç¥ê¥Ø¥ë¤È¡¢»þÂå¤È¤È¤â¤Ë¶ÈÂÖ¤ÏÊÑ²½¤·¤Æ¤¤¿¤¬¡¢µÒ¤¬»ý¤Ä¡Ö¤É¤ó¤Ê½÷À¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Î¤«¡¢ÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤ë»þ´Ö¤Î¥ï¥¯¥ï¥¯´¶¡×¤È¤¤¤¦Âç¤¤ÊÌ¥ÎÏ¤ÏÉÔÊÑ¤Ç¤¢¤ë¡£
¡ÖµÒ¤Î¸µ¤ËÀÅª¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ò¤¹¤ë°ÛÀ¤òÆÏ¤±¤ë¡×¤È¤¤¤¦¾¦Çä¤Ï¡¢¤³¤ÎÀè¤Þ¤¹¤Þ¤¹¿Ê²½¤·¤Æ¤¤¤¯¤À¤í¤¦¡£Â¿¤¯¤Î¿Í¡¹¤ÎÁÛÁü¤ò¾å²ó¤ë²è´üÅª¤Ê¿·Å¹¤ÎÅÐ¾ì¤¬¡¢³Ú¤·¤ß¤Ç¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£
¼èºà¡¦Ê¸¡¦¼Ì¿¿¡§À¸¶ðÌÀ