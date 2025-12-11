佐藤健が分析、“明るい役多い”神木隆之介が重宝される理由
俳優の佐藤健（36歳）が、12月10日に公開された神木隆之介の公式YouTubeチャンネルの動画で、神木について「根っから明るい人」だから「重宝されている」と語った。
神木隆之介の公式YouTubeチャンネルで、佐藤と神木がドラマ「グラスハート」のロケ地巡りをしている中で、神木のSNSのフォロワーから佐藤に対して「神木隆之介をプロデュースするならどんな作品でどんな役をさせたいですか？」という質問が出る。
佐藤が「もう、やってない役なんかないんじゃないの？」と言うと、神木は「いや、いっぱいあるよ。例えばね、お医者さんとか。最近はそういうお調子物系の明るい役が多い」と答える。
佐藤は「ああ、ないんだ。それ意外ですね」と驚きつつ、神木に明るい役のオファーが来るのは「いないからね。本当に根っから明るい人って、意外と。やっぱ俳優って、こうなんて言うの？ 根暗でいつも家にいるんです、みたいなそっち系のオタクが多いからさ。明るいやつっていないから。そういう意味で神木さんはやっぱ重宝されてるんです」と分析した。
神木隆之介の公式YouTubeチャンネルで、佐藤と神木がドラマ「グラスハート」のロケ地巡りをしている中で、神木のSNSのフォロワーから佐藤に対して「神木隆之介をプロデュースするならどんな作品でどんな役をさせたいですか？」という質問が出る。
佐藤は「ああ、ないんだ。それ意外ですね」と驚きつつ、神木に明るい役のオファーが来るのは「いないからね。本当に根っから明るい人って、意外と。やっぱ俳優って、こうなんて言うの？ 根暗でいつも家にいるんです、みたいなそっち系のオタクが多いからさ。明るいやつっていないから。そういう意味で神木さんはやっぱ重宝されてるんです」と分析した。