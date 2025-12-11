柿谷曜一朗が結婚記念日を報告

元サッカー日本代表でJ1セレッソ大阪などで活躍した柿谷曜一朗氏が、タレントである妻・丸高愛実との結婚記念日を報告した。記念のスイーツを手にした2ショット画像を公開。ファンからは「素敵なご夫婦」「一生憧れです」と話題を集めている。

柿谷氏は白いTシャツに黒のジャケットを羽織ったシックな装い。隣には、白い水玉模様の黒いシャツを着た丸高が座っている。2人が持つスイーツが載ったプレートには、「Happy Anniversary」と書かれている。記念日のお祝いのようだ。

自身のインスタグラムに「結婚して9年目 10年目もよろしくね」と16文字で記し、実際の写真を公開。愛妻へいつまでも変わらぬ愛情を寄せた姿に、コメント欄には続々と反響が寄せられた。

「本当憧れ素敵なご夫婦です いつまでもお幸せに！」

「仲良し夫婦すぎて一生憧れです」

「おめでとうございます。素敵すぎる」

「これからも柿谷夫妻、柿谷家が大好きです！」

「美男美女すぎやろ」

C大阪やスイスのバーゼルなどでプレーした柿谷氏は現役時代、卓越したテクニックで“天才”と称され、昨年限りで引退。現在は解説者を務める。14日には、大阪・ヨドコウ桜スタジアムで引退試合が行われる。



（THE ANSWER編集部）