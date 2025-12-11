韓国グローバルグループTEMPEST、日本コンサート決定
2025-26 TEMPEST ASIA CONCERT in Tokyo
2024年に日本デビューを果たしたTENPESTが、韓国でリリースされた7th Mini Album「As I am」をタイトルにしたアジアツアーの日本公演が決定した。
来年2月1日（日）にZepp Shinjuku(TOKYO)で開催される。ファンクラブ先行受付（抽選）も開始された。
ライブ情報2025-26 TEMPEST ASIA CONCERT in Tokyo日時：2026年2月1日（日）16:15/START 17:00
会場：Zepp Shinjuku(TOKYO)〒160-0021 新宿区歌舞伎町一丁目29番1号問い合わせ：SOGO TOKYO
TEL:03-3405-9999 (月−土 12:00〜13:00／16:00〜19:00 ※日曜・祝日を除く)料金：全自由 12,800円（税込/ドリンク代別）※ドリンク代600円必要。※終演後、来場者全員お見送り会付き。
☆FC会員限定(当日入場時会員証提示確認)フォトカード1枚お渡し※3歳以上要チケット、3歳未満は入場不可。主催：ハックルベリー制作：：exline
協力：日本コロムビア/YH ENTERTAINMENT運営：SOGO TOKYOファンクラブ先行受付（抽選）12月8日（月）20時00分〜12月14日（日）23時59分▼詳細・お申込みはこちらhttps://tempestjapan.com/news/detail/289オフィシャル先行受付（抽選）12月18日（木）19時00分〜12月23日（火）23時59分