Ｊ２千葉は１１日、オンラインでＪ１昇格プレーオフ決勝・徳島戦（１３日・フクアリ）へ向けた囲み取材を行った。準決勝では大宮に３点のビハインドから４点を奪い、劇的な逆転勝利。１―３の後半３２分に１点差に迫るゴールを決めたＭＦエドゥアルド（２８）は「（サポーター）すさまじいエネルギーをくれる。素晴らしい景色だったので、サポーターたちのために必ず（決勝も）勝たないといけない」と意気込んだ。

決戦の相手は今季４位の徳島。リーグ最少失点（２４点）を誇る堅守が持ち味で、前線には今季１４点のＦＷルーカスバルセロスら、強力な個の能力を持つ選手がそろう。年間順位は３位の千葉が上で、決勝は千葉のホームで開催。引き分けでも千葉の昇格が決定と有利な条件はそろうが、強敵であることに間違いはない。

エドゥアルドも「彼らを物語る上で触れなければいけないのは守備の堅さ。チャンスをものにする力もある」と警戒した。ただ、最終節で５得点、準決勝の大宮戦で３点差を逆転したことから「ブロックを突き破るための武器を僕たちは持っている。どんな守備でも突き破ることが出来る」と自信を示した。

クラブはオリジナル１０の一員として、Ｊリーグ初年度からリーグに加盟しているが、２００９年以来Ｊ１の舞台からは遠ざかっている。昨季、磐田から完全移籍で千葉に加入した２８歳は「素晴らしいサポーター、そして素晴らしい練習環境があるクラブはＪ１にいなければいけない。（Ｊ１は）特別な舞台だと思っているので、何としてでもジェフで昇格して、ジェフで自分の目標を叶えたい」と言葉に力を込めた。１７年ぶりのＪ１はすぐそばだ。