◆プロボクシング三大世界戦▼ＷＢＡ世界バンタム級（５３・５キロ以下）タイトルマッチ１２回戦 正規王者・堤聖也―暫定王者ノニト・ドネア ▼ＷＢＡ＆ＷＢＯ世界ライトフライ級（４８・９キロ以下）王座統一戦１２回戦 ＷＢＡ王者・高見亨介―ＷＢＯ王者レネ・サンティアゴ ▼ＷＢＯ世界フライ級（５０・８キロ以下）タイトルマット１２回戦 王者アンソニー・オラスクアガ―同級４位・桑原拓（１７日、東京・両国国技館）

ＷＢＡ世界ライトフライ級チャンピオン・高見亨介（２３）＝帝拳＝と２団体統一戦を行う、ＷＢＯ世界同級王者レネ・サンティアゴ（３３）＝プエルトリコ＝が１１日、東京・神楽坂の帝拳ジムで練習を公開した。シャドー、ミット打ちと軽く汗を流す程度のサンティアゴは「コンディションは１００％。準備は整っている」と万全を強調。会見には９歳の息子・ジェイリエルくんも参加し、家族での来日に終始ご機嫌だった。

高見が７月にＷＢＡ王座を獲得すると、ＳＮＳで高見に統一戦を希望するメッセージを直接送ったほど、対戦を熱望していた。自信があるからのメッセージで、試合に向けてのポイントは「クレバー、忍耐、経験」と言い切る。対戦相手によって足を使ったり、前に出て打ち合ったりと頭を使いスタイルを変える。打ち合いになっても我慢強く耐える。そしてプロ１８戦に対し、高見は１０戦とキャリアの差は歴然。陣営のフェリックス・サバラ・プロモーターも「（高見は）右のパンチは強いが、１２ラウンドフルに戦ったことはない。そのへんの経験の差が出るのでは」と指摘した。

この試合に向け、母国・プエルトリコで８か月に及ぶ練習を消化して来日。３月に高見のジムの先輩・岩田翔吉を判定で破り、王座獲得した直後から統一戦に備えて汗を流していたことになる。５日の公開練習で高見はリップサービスも込め「４ラウンドＫＯ」を宣言した。これに対しサンティアゴは「早く家に帰りたいのでは…」と笑う。そして「判定でも、ＫＯでも私はここに勝ちに来た。高見君には、その４ラウンドやってみなさいということ」と不適な笑みを浮かべた。

戦績は高見は１０戦全勝（８ＫＯ）、サンティアゴは１４勝（９ＫＯ）４敗。