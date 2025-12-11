ºÊ¤ÏÃçº¬¤«¤¹¤ß¤µ¤ó¡ÄÏÂÅÄµ£»á¤¬¡Ö·ëº§£²£°¼þÇ¯¡×¥¦¥§¥Ç¥£¥ó¥°¥Õ¥©¥È¤¬ÁÇÅ¨¡ª¡ÖÈþÃËÈþ½÷¡×¡Ö²Ä°¦¤¹¤®¤ë¡×
¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡¦ÏÂÅÄµ£µåÃÄÅý³çËÜÉôÉÕ¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶¡¼¤¬·ëº§£²£°¼þÇ¯¤òÊó¹ð¡£ºÊ¤Î¸µ¥¿¥ì¥ó¥È¡¦Ãçº¬¤«¤¹¤ß¤µ¤ó¤È¤Î¥¦¥§¥Ç¥£¥ó¥°¥Õ¥©¥È¤òÈäÏª¤·¡¢È¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡ÏÂÅÄ»á¤Ï£±£±Æü¤Þ¤Ç¤Ë¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¡Ö£²£°£ô£è¡¡£È£á£ð£ð£ù¡¡£Á£î£î£é£ö£á£ò£ó£á£ò£ù¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¡Ö¡ô£÷£å£ä£ä£é£î£ç£ð£è£ï£ô£ï¡ô£è£á£÷£á£é£é¡×¤ÈÅº¤¨¡¢¥¦¥§¥Ç¥£¥ó¥°°áÁõ¤Ç¿åÊÕ¤òÊâ¤¯£²¥·¥ç¥Ã¥È¤ò·ÇºÜ¤·¤¿¡£
¡¡£²¿Í¤Ï£²£°£°£µÇ¯£±£²·î¤Ë·ëº§¤òÈ¯É½¡£¤«¤¹¤ß¤µ¤ó¤Ï£¹£¶Ç¯¤Ë£×£Ï£×£Ï£×¤Î£Ã£Í¤Ç·ÝÇ½³¦¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¡¢¥É¥é¥Þ¡ÖÈþ¾¯½÷£È¡×¡Ö¥Ê¥ª¥ß¡×¡Ö¥µ¥¤¥³¥á¥È¥é¡¼£Å£É£Ê£É£²¡×¤Ê¤É¤Ë½Ð±é¡££°£±Ç¯¤Ë¤Ï²Î¼ê¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¡¢£°£²Ç¯¤Ë¤Ï¡ÖÈ¬·î¤Î¸¸¡×¤Ç±Ç²è½é¼ç±é¤â²Ì¤¿¤¹¤Ê¤É¿Íµ¤¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤Ï¡Ö¤Ê¤ó¤ÈÁÇÅ¨¤Ê¤´É×ÉØ¤Ç¤·¤ç¤¦¡×¡Ö±üÍÍ¹¬¤»¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡×¡ÖÁÇÅ¨¤Ê¤ª¤Õ¤¿¤ê¡×¡ÖÏÂÅÄ¤µ¤ó¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¯¡¢¤«¤¹¤ß¤µ¤ó¤â¥¹¥¿¥¤¥ë¤¬¤¤¤¤¡ªÎ®ÀÐ¡Ê¤µ¤¹¤¬¡Ë¤Î¸µ¥°¥é¥É¥ë¤µ¤ó¡ª¡×¡Ö²Ä°¦¤¹¤®¤ë¡ª¡×¡Ö¸å¤í»Ñ¤µ¤¨Èþ¤·¤¤¤«¤¹¤ß¤µ¤ó¡×¡Ö±ü¤µ¤óåºÎï¤¹¤®¡×¡ÖÈþÃËÈþ½÷¤¬¤¹¤®¤ë¡×¤È¤Û¤ì¤Ü¤ì¤·¤¿¡£