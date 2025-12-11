サンリオピューロランドにて、年末年始イベント「New Year Festival Viva 2026」を開催！

イベントでは、人気俳優・松平健さんとの豪華コラボステージをはじめとした、運気アップ間違いなしのコンテンツが用意されます☆

サンリオピューロランド「New Year Festival Viva 2026」

開催期間：2025年12月26日（金）〜2026年1月13日（火）

ストーリー：

2026年は元気に前進・躍動感！

年末年始はピューロランドで明るく楽しく笑って祈願！！

今年もきっとウマくいく！

サンリオピューロランドにて2026年の「午（うま）」年にちなみ、「今年もきっとウマくいく！」をキャッチコピーに、和の装いのキャラクターたちがお正月ムードを盛り上げる年末年始イベント「New Year Festival Viva 2026」を開催！

期間中、松平健さんとのスペシャルコラボレーションが実施されます。

メインイベントとなるのは、新年を祝い”マツケンサンバII”を「ハローキティ」たちと一緒にみんなで楽しく歌って・踊って楽しめる「2026年もウマくいく！ニューイヤーステージ」です。

ステージのほかにも、 「マツケン×ハローキティフォトスポット」や、コラボ限定グッズとフードが販売されます。

また、 「New Year Festival Viva 2026」でのコラボレーションを記念し、イベント期間終了後、2月1日（日）にも1日だけのスペシャルコンテンツの開催が決定。

松平健さんご本人が、新作パレード「The Quest of Wonders Parade」の終了後に登場予定です。

さらに、着物姿のサンリオキャラクターたちに会える「スペシャルグリーティング」や「一押入魂グリーティング」、午年を記念して「ターフィー」もグリーティングに登場するなど、キャラクターたちとの年末年始の特別なひとときが楽しめます。

ほかにもイベント限定のオリジナルフードも販売されるほか、2026年の干支である「午（うま）」にちなんだイベントビジュアルを使ったクリアファイル、パタパタメモが登場。

1月1日（木）からは、イベント期間限定の「2026シナモロールのスフレロールケーキ」が用意されます☆

2026年もウマくいく！ニューイヤーステージ

開催場所：1F 知恵の木ステージ

開催時間：約15分

出演キャラクター：ハローキティ、おともだち（ディアダニエルまたはターフィー）

※1月7日（水）〜9日（金）、13日（火）は実施されません

※松平健さんの出演はありません

※おともだちキャラクターは日替わりです

「ハローキティ」たちと明るく新年を迎えられる「2026年もウマくいく！ニューイヤーステージ」を開催。

老若男女問わず幅広い人気の松平健さんこと”マツケン”とコラボレーションが実現します！

”マツケンサンバ”を、「ハローキティ」たちと一緒にみんなで楽しく踊って楽しめるステージです。

キャラクターたちと共に新年を祝う華やかなパフォーマンスが観覧できます。

「マツケン×ハローキティフォトスポット」が登場

開催期間：〜2026年1月6日（火）

開催場所：4F フォトスポットエリア

マツケンの世界観をイメージした豪華な装飾のフォトスポットが館内に登場。

マツケン×ハローキティと一緒にアミーゴ☆な写真が撮影できます。

フォトスポットの隣にある、新年の挨拶にそのまま使用できる、まるで年賀状のような記念撮影が楽しめるブースも必見です！

マツケン×ハローキティの期間限定グッズとフードを販売

マツケン×ハローキティの期間限定グッズとフードを販売。

KEN MATSUDAIRA×HELLO KITTYのオリジナルグッズや、オリジナルポストカード付きの「マツケンサンバ×ハローキティ 夢のアミーゴスイーツ」は、ここでしか楽しめないラインナップになっています。

アクリルスタンド

価格：各1,540円(税込)

種類：全2種

発売日：2026年1月1日(木・祝)

「ハローキティ」とマツケンのリンクコーデが楽しめるアクリルスタンド。

白馬に乗った「ハローキティ」と、着物でご挨拶する「ハローキティ」の2種類が販売されます。

ハート形うちわ

価格：各990円(税込)

種類：全2種

発売日：2026年1月1日(木・祝)

ゴージャスなデザインがインパクト大な、ハート型のうちわ。

サンリオピューロランドとコラボロゴが入った、特別感あるグッズです。

マツケンサンバ×ハローキティ 夢のアミーゴスイーツ

価格：1,100円(税込)

「ハローキティ」とマツケンをのせたグラスデザート。

三色団子などをトッピングした、和テイストのメニューです。

【1日限りのスペシャルイベント】松平健さんがピューロランドに登場！「マツケンスペシャル」

開催期間：2026年2月1日（日）

開催場所：1F ピューロビレッジ

「New Year Festival Viva 2026」でのコラボレーションを記念し、イベント期間終了後、2月1日にも1日だけのスペシャルコンテンツの開催が決定！

新パレード「The Quest of Wonders Parade（ザ クエスト オブ ワンダーズ パレード）」終了後に、松平健さんが登場します。

12月5日よりスタートした新パレード終了後にスペシャルゲストが登場するのは今回が初めてです。

松平健さん プロフィール

1953年生まれ、愛知県豊橋市出身の俳優、歌手として活躍されている松平健さん。

1975年テレビ「座頭市物語〜心中あいや節〜」でデビューされました。

主演時代劇「暴れん坊将軍」シリーズでは、約25年（全832回）に渡って主演を務められたことでも知られています。

2025年1月に17年ぶりの新作「新・暴れん坊将軍」にも出演されました。

2020年からは自身のYouTubeチャンネル「マツケンTube」を開設。

22年4月からは東海テレビの情報番組「スイッチ！〜マツケン福袋〜」にレギュラー出演中です。

舞台公演においては「暴れん坊将軍」「西遊記」「キス・ミー・ケイト」など、時代劇からミュージカルまで幅広く活動。

2004年発売の「マツケンサンバII」では、歌と踊りで一大ブームを巻き起こし2004年、2021年NHK「紅白歌合戦」に2度出場されました。

絵“馬”で今年もウマくいく！フォトスポット

開催場所：3F フォトスポット

2026年の干支「午」にちなんだフォトスポットを館内に設置。

絵馬をかける楽しみと、撮る楽しみで運気がアップしそう☆

新年の願い事を込めて、ぜひ家族や友人と一緒に撮影を楽しめます。

New Year Festival Viva 2026 スペシャルグリーティング

開催場所： 1F イベントコーナー

出演キャラクター：ハローキティ、マイメロディ、クロミ、シナモロール、ポムポムプリン

※1月4日限定でターフィー＆ハローキティがペアで登場

着物姿のキャラクターたちとの特別なグリーティングを実施。

参加された方には、オリジナルミニ色紙がプレゼントされます。

※すべて事前予約制・有料

※詳細は必ず各ホームページを確認ください

判子で開運！一押入魂（ひとおしにゅうこん）グリーティング

開催場所： 1F イベントコーナー

出演キャラクター：ハローキティ、マイメロディ、クロミ

新年を記念した色紙に、開運を祈願して、キャラクターが判子を押してくれます。

押した後には、一緒に記念撮影が楽しめるグリーティングです。

※すべて事前予約制・有料

※詳細は必ず各ホームページを確認ください

着物グリーティング＆ウェルカムグリーティング

開催期間：〜2026年1月6日（火）

開催場所：1F キャラグリレジデンス

出演キャラクター：ウィッシュミーメル・ディアダニエル・ハローミミィ

晴着姿のキャラクターたちがキャラグリレジデンスに登場し、新しい年の幕開けをお祝いするグリーティング。

いつものコスチュームとは異なる華やかな和装姿は、お正月ならではの楽しみのひとつです。

また、パークオープンから約10分間、1F のピューロビレッジでは和装のキャラクターがウェルカムグリーティングが実施されます。

※ウェルカムグリーティングの登場キャラクターは日によって異なります

ターフィー「ニューイヤーステージ／グリーティング」

イベント名・スケジュール：

2026年もウマくいく！ニューイヤーステージ！ターフィー出演日：2026年1月3日（土）、4日（日）、10日（土）、11日（日）開催場所：1F 知恵の木ステージNew Year Festival Viva 2026 スペシャルグリーティングターフィー登場日：2026年1月4日（日） ※ハローキティとペアで登場開催場所：1F イベントコーナー

2026年は午年。

午年を記念して、「ターフィー」がニューイヤーステージとグリーティングに登場します。

「ターフィー」と一緒に新年をお祝いできるイベントです。

※各イベント注意事項とあわせてご確認ください

着物を着たキャラクターたちが描かれた期間限定グッズ

着物姿のキャラクターたちをデザインした期間限定グッズを販売。

2026年の干支である「午（うま）」にちなんだイベントビジュアルを使ったクリアファイル、パタパタメモが登場します。

お正月らしいデザインなので、お土産にも最適です。

クリアファイル

価格：550円(税込)

「New Year Festival Viva 2026」のメインビジュアルを使用したクリアファイル。

金色の帯や袴を着こなすサンリオキャラクターがデザインされています。

パタパタメモ

価格：550円(税込)

キラキラに輝くアートに心華やぐパタパタメモ。

ブックタイプの台紙に2種類のメモが封入されています。

折りたたんでコンパクトに持ち運べるので、携帯にも便利です。

お正月気分を満喫できる期間限定フード「2026シナモロールのスフレロールケーキ」

価格：900円(税込)

発売日：2026年1月1日（木）

新年より、「2026シナモロールのスフレロールケーキ」を販売。

鏡餅風の「シナモロール」がモチーフとなったロールケーキに、癒やされること間違いなし☆

新年のお祝いにぴったりな、オリジナルポストカードのノベルティつき。

味はもちろん、写真映えする見た目も楽しめる一品です。

年末年始も暖かいピューロランド館内で、家族や友人たちと、心温まる年末、そして新年のひとときが楽しめる年末年始イベント。

サンリオピューロランドにて2025年12月26日より開催される「New Year Festival Viva 2026」の紹介でした☆

