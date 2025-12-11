歌手の工藤静香（55）が10日、Instagramを更新し「若いときのように簡単に体が動かないんです笑」とつづった、ダンス動画を公開「楽しそうにやっとるけど、なかなかハードだね〜」「けがだけ気をつけて下さいね！」など、様々な反響が寄せられている。

【映像】TRF・CHIHARUとのダンス動画＆工藤静香の“すんごい豪邸”

これまでにも、「すんごい豪邸」「自宅、森！！」と、驚きのコメントが寄せられた自宅の庭で育てた果物を収穫する動画や、ラフな装いで歌う、スタジオでのリハーサル風景など、自然体な姿をInstagramで披露している工藤。

「TRF」CHIHARUとのダンス動画を公開

10日の投稿では、「か、か、か、体が 笑笑笑笑 スケジュール的にもなかなか連続でできないので、来年？いや再来年に向けて？の準備となっております。振り付けとかではなく、起爆剤設置中‼できない分、人の何倍も準備をしておかないと！！それに、若いときのように簡単に体が動かないんです笑 頭の中では動いてるつもりで、体がもつれる。コツコツやります。」とつづり、ダンス＆ボーカルグループ「TRF」のCHIHARU（58）ととともに撮影した動画を公開した。

「きょうも始まりますよ、リハビリという名の準備」

「ちょっとステップ踏むだってさ…こんなことやるだけだってもう腹筋も背筋も痛くて痛くてしょうがないっていう…どうすんのこれみたいな…大変。だからリハビリと言っているわけですよ」

工藤のダンス動画にファンからは、「無理しないで、ゆっくりリハビリを頑張ってくださいね！」「何事にも努力し続けるしーちゃんが大大大好きです！」「見てて筋肉痛になったw」など、様々なコメントが寄せられている。（『ABEMA NEWS』より）