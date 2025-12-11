女優の郄石あかり（22）がヒロインを務めるNHK朝の連続テレビ小説「ばけばけ」（月〜土曜前8・00、土曜は1週間振り返り）の公式インスタグラムが11日までに更新され、作中に登場した料理を公開した。

同番組は「ヘブンとマーサのディナーを紹介」「マーサさんの作るシチューには動物性の食品が使われていません。ベーコンはヘブンさん用です」とコメントし、作中に登場した料理を公開。「人種、文化、習慣、考え方。異なるものをお互いに受け入れて、共に生きようとする二人の思いが、料理にも込められました」と説明した。

11日に放送された第54話では、ヘブン（トミー・バストウ）は来日前にマーサ（ミーシャ・ブルックス）という女性と結婚しており、黒人にルーツを持つマーサとの結婚が明るみになり新聞社を解雇されてしまった。ヘブンの解雇で自暴自棄となったマーサは大家を剃刀で切りつけ、収監。その後も似たようなことを繰り返しヘブンも別れを決意。いくつもの国や街を転々としてきたが初めて得た「居場所」を自ら手放してしまった過去が明かされた…という展開だった。

この投稿にフォロワーからは「細部までのこだわりが素晴らしいです」「シチューの具には気付けなかったので、紹介していただけてありがたいです！」「そんなところまで考えられてるんですね」「辛い別れだったろうなぁ、ヘブン先生」「国や人種、習慣が違えば食べるものも違う。当たり前のことが当たり前と受け入れられなかった辛い時代でもあるんですね」などのコメントが寄せられた。