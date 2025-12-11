クリスマスが待ちきれない女の子とワンコは、帽子を被ってサンタさんごっこを始めて…？愛おしい光景が反響を呼び、投稿は記事執筆時点で1万回再生を突破。「二人とも可愛い」「楽しそう」「最高に癒される」といった声が寄せられています。

クリスマスが待ちきれない！

Instagramアカウント「pupu_channel_2022」には、イングリッシュスプリンガースパニエルの「ププ」くんと2歳の女の子の日常が投稿されています。クリスマスまであと約１ヶ月というある日、クリスマスが楽しみすぎて待ちきれなくなった2人は、赤い帽子を被ってサンタさんごっこをすることに。

女の子はププくんの帽子のポンポンに触れると、「へへっ」ととびきりの笑顔になったとか。女の子がご機嫌だとププくんも嬉しいようで、カメラに向かってニッコリ。2人ともサンタさんの姿が似合っていて、とても可愛らしいです。

女の子とワンコのサンタさんごっこ

そして女の子とププくんはサンタ帽をかぶったまま、お家の中を走り回って遊び始めたそう。女の子はソリの代わりにおもちゃの車に乗って移動したり、ププくんにぎゅっと抱きついたり、カメラマンになってププくんの写真を撮影したり…。ずっとニコニコしながら楽しそうに過ごしていたといいます。

ププくんも途中で帽子を脱いでしまったりせずに、最後までサンタさんごっこに付き合っていたとか。2人が仲良く大はしゃぎしている光景は、見ているだけで笑顔をもらえます。

愛おしい光景にほっこり

思う存分にサンタさんごっこをして満足したら、クリスマスツリーの前に並ぶ2人。最後は「ますますクリスマスが楽しみになっちゃった！」と言わんばかりに、キラキラした素敵な笑顔を見せてくれたそうですよ。

女の子とププくんがサンタさんごっこをする愛おしい光景は、多くの人の心を温めてくれることとなりました。クリスマス本番も、2人にとって幸せいっぱいの1日になりますように。

この投稿には「サンタさん姿が似合っていますね」「可愛すぎてニヤニヤがとまりません」「ワクワクが伝わってきます」「仲良しなふたりを見ているとほっこりします」といったコメントが寄せられています。

ププくんと女の子の仲良しで可愛い姿や微笑ましい日常をもっと見たい方は、Instagramアカウント「pupu_channel_2022」をチェックしてくださいね。

