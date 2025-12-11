堀ちえみ、60歳を迎える夫と豪華ディナーを堪能「この10年はいろいろありました」

タレントの堀ちえみが10日に自身のアメブロを更新し、60歳を迎える夫・尼子勝紀さんと堪能した料理を公開した。

この日、堀は「今夜も表参道ヒルズへ」と切り出し「夕飯はフカヒレを、いただきました！」と尼子さんと豪華なディナーを楽しんだことを報告した。

続けて、尼子さんについて「あと数時間で、50代は終了です。この10年はいろいろありました」と振り返り「これから60代のスタート。新たに頑張って！」とエールを送った。

その後「60歳！バンザーイだよ！」というタイトルでブログを更新し「誕生日ケーキの代わり」としてコーヒーチェーン店『スターバックスコーヒー』の商品で祝福したことを報告。60歳を迎える心境について尼子さんが「60になるってなんか特別な感覚なんだよね 今までとはちょっと違う感じっていうのかな」と話したことを明かし、自身は「あんまり考えすぎない方がいいんじゃない？今の60って若いからさ！」と返したとつづった。

最後に、自身については「私は60を目標にして、毎日を生きているから、迎える日が楽しみで仕方がない」と述べ「60歳！バンザーイだよ」とつづり、ブログを締めくくった。