鳥取、林健太郎監督の続投を発表「幸せであると同時に大きな責任も感じております」
ガイナーレ鳥取は11日、林健太郎監督が明治安田J2・J3百年構想リーグも引き続き指揮を執ることを発表した。
現在53歳の林監督は東京大学運動会ア式蹴球部でヘッドコーチや、東京ユナイテッドFCでヘッドコーチ兼スポーツダイレクターを務めた後、ヴィッセル神戸でアシスタントコーチやヘッドコーチ、スカウト担当などを歴任し、2024年1月に鳥取の指揮官に就任した。
昨季を13位で終えて迎えた2年目の今季は、2025明治安田J3リーグを15勝6分け17敗、勝ち点「51」の11位で終えていた。
続投が決定した林監督は鳥取のクラブ公式サイトで以下のようにコメントを発表している。
「引き続き監督を務めさせていただく事になりました。継続のお話をいただき、幸せであると同時に大きな責任も感じております。応援してくださる皆様とより多くの喜びを分かち合い、たくさんの歓喜と共に目指す場所へ辿り着くべく日々努力をしていきます。クラブに関わる皆様、サポーターの皆様、来シーズンもよろしくお願いいたします！」
現在53歳の林監督は東京大学運動会ア式蹴球部でヘッドコーチや、東京ユナイテッドFCでヘッドコーチ兼スポーツダイレクターを務めた後、ヴィッセル神戸でアシスタントコーチやヘッドコーチ、スカウト担当などを歴任し、2024年1月に鳥取の指揮官に就任した。
昨季を13位で終えて迎えた2年目の今季は、2025明治安田J3リーグを15勝6分け17敗、勝ち点「51」の11位で終えていた。
「引き続き監督を務めさせていただく事になりました。継続のお話をいただき、幸せであると同時に大きな責任も感じております。応援してくださる皆様とより多くの喜びを分かち合い、たくさんの歓喜と共に目指す場所へ辿り着くべく日々努力をしていきます。クラブに関わる皆様、サポーターの皆様、来シーズンもよろしくお願いいたします！」