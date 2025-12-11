女優の榮倉奈々が１１日、都内で味の素ＡＧＦの体験型ポップアップイベント「カフェオレちゃんもインスタントん♪ＣＡＦＥ ｂｙ Ｂｌｅｎｄｙ」（１１〜１４日、Ｍｅｉｊｉ Ｐａｒｋ Ｍａｒｋｅｔ）のオープニングイベントに登場した。

植物性ミルクを含む色々なミルクのカフェオレ飲み比べが体験できるイベント。１０月から放送中の「ブレンディ」のＣＭにも出演する榮倉は、ブレンディとミルクをイメージしたブラウンと白の衣装で登場。カフェオレの飲み比べを体験し、「どれもおいしかったです。普段家に置いていない、ミルクを試せるのがすごく良かった。アーモンドミルクがあんなにはまるとは…。新しい発見でした」と喜んだ。

その後、何のミルクで作られているかを当てる「利きカフェオレ」に挑戦。当初は余裕の表情を見せるも、飲み始めると「待って、超難しいかも！」と苦戦。それでも、３種類を見事的中させた。

イベントにちなみ、最近“ベストマッチ”と感じたことを聞かれると「カフェオレ×テレビ」と回答。「子どもを寝かしつけた後に、温かいカフェオレとテレビを見るのがリラックスタイムになっている。テレビを独り占めできる時間です」と子育て中の一人時間を明かした。最後は「４種類のブレンディインスタントコーヒーが楽しめますので、家族で、お友達で楽しんでいただきたいなと思います」とアピールした。