１０日放送された日本テレビ系「有吉の壁」では、即興男女ユニット選手権を開催。オダウエダ植田紫帆と、ツートライブ・周平魂のコンビで披露された“野性”のサンリオキャラクターに有吉も「どういう体つき？」と爆笑する一幕があった。

この日は男女芸人がコンビを組んで壁を突破する人気企画。都内の人気遊園地内で行われ、その中で周平魂が「どえらい獣が出るって聞いた。しとめたる！」と銃を構えると、茂みの中から出てきたのが真っ黄色な全身タイツ姿の植田だった。

胸につぶらな目と鼻、口が描かれており、周平魂は「野性のポムポムプリンや！」と絶叫。これを見た有吉弘行は「どういう体つき？どこがなんなの？」と爆笑。「体形がスゴすぎて入ってこないのよ」とお手上げだ。

偶然にも？裏番組のフジテレビ系「ＦＮＳ歌謡祭第２夜」では、野性のポムポムプリンがでてくる１０分前に、本物のポムポムプリンがＣＡＮＤＹ ＴＵＮＥとコラボし「倍倍ＦＩＧＨＴ！」を熱唱しており、奇跡の裏かぶり。

ネットでは「同時刻に裏のＦＮＳ歌謡祭で本物のポムポムプリンも出てたのもおもしろい」「野性のポムポムプリン面白すぎる」など話題となっていた。