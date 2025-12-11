北川景子「ばけばけ」共演・吉沢亮との寄り添い2ショット披露「圧倒的な美しさ」「ビジュ強すぎる」反響相次ぐ
【モデルプレス＝2025/12/11】女優の北川景子が10日、自身のX（旧Twitter）を更新。俳優の吉沢亮との2ショットを披露し、反響が寄せられている。
この日、北川と吉沢は、都内で行われた「ELLE CINEMA AWARDS 2025」授賞式に出席。本アワードは、その年に公開された映画の中から、ファッション・メディア「ELLE」が選ぶベスト作品を決定するもので、北川が主演作「ナイトフラワー」で日本の映画界で輝く女優に贈られる「エル ベストアクトレス賞」を、吉沢が主演作「国宝」で今年目覚ましい活躍をした男性に贈られる「エル メン賞」を受賞した。
今回の投稿で、北川は「『ELLE CINEMA AWARDS 2025授賞式』に出席しました！ベストアクトレス…こんな素敵な賞をいただける日がくるなんて。ありがとうございます」と感謝をつづり「で、吉沢亮くんと」と吉沢と肩を寄せた2ショットを披露。2人は現在放送中のNHK連続テレビ小説「ばけばけ」で共演しており、北川は「ばけばけのみんなー！チームばけばけだよー！」と呼びかけた。
また、吉沢の公式Xも北川の投稿を引用し「北川景子さんとご一緒させていただき、とてもステキな1日となりました」とコメントしている。
「ばけばけ」では、北川が高石あかり（※「高」は正式には「はしごだか」）演じる主人公・松野トキの親戚・雨清水タエ役で、吉沢が中学の英語教師・錦織友一役で出演中。そんな2人の華やかなドレス、スーツ姿の2ショットに、ファンからは「ばけばけペア嬉しい」「美男美女すぎる」「圧倒的な美しさ」「スマホの画面が割れそうなくらいの破壊力」「ビジュ強すぎる」「国宝級」などと多くの反響が寄せられている。（modelpress編集部）
