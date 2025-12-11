【とんかつ新宿さぼてん】福袋4種を発売、「特撰やわらかヒレかつ」引換券･20%OFFクーポン･とんかつソースなどセットに

グリーンハウスフーズが展開する「とんかつ新宿さぼてん」は、2026年1月1日から全国の店舗で、4種類の福袋を販売する。

ラインアップは「お楽しみ福袋」1,500円、「カレー福袋」2,500円、「かつモン福袋」3,100円、「プレミアム福袋」3,600円(各税込)を取りそろえる。いずれも各店舗にて数量限定で発売し、なくなり次第終了となる。

福袋には、店舗で使えるクーポン券のほか、定番商品「特撰やわらかヒレかつ」の引換券、ドレッシングやとんかつソース、オリジナルのレトルト食品などを詰め合わせた。引換券は福袋を購入した当日から利用できる。

〈1,500円「お楽しみ福袋」セット内容〉

〈1〉20%OFFクーポン 1枚

〈2〉特撰やわらかヒレかつ引換券 1枚

〈3〉ひとくちヒレかつ･カニクリームコロッケ･北海道コロッケ引換券 1枚

〈4〉富良野産とんかつソース 1本

〈5〉ゆずドレッシング 1本

とんかつ新宿さぼてん「お楽しみ福袋」

〈2,500円「カレー福袋」セット内容〉

〈1〉20%OFFクーポン 1枚

〈2〉特撰やわらかヒレかつ引換券 1枚

〈3〉ひとくちヒレかつ･カニクリームコロッケ･北海道コロッケ引換券 1枚

〈4〉さぼてんカレーソース(3袋入り)1箱

〈5〉管理栄養士監修 とんかつ専門店のスパイスカレー 1袋

〈6〉SaboREDたっぷりキーマカレー 1袋

とんかつ新宿さぼてん「カレー福袋」

〈3,100円「かつモン福袋」セット内容〉

〈1〉20%OFFクーポン 1枚

〈2〉特撰やわらかヒレかつ引換券 1枚

〈3〉ひとくちヒレかつ･カニクリームコロッケ･北海道コロッケ引換券 1枚

〈4〉サクサクかつモン マスコット 1個

〈5〉プリプリエビミン マスコット 1個

〈6〉サクサクかつモン オリジナル缶マグネット 3個

とんかつ新宿さぼてん「かつモン福袋」

〈3,600円「プレミアム福袋」セット内容〉

〈1〉20%OFFクーポン 1枚

〈2〉特撰やわらかヒレかつ引換券 1枚

〈3〉ひとくちヒレかつ･カニクリームコロッケ･北海道コロッケ引換券 1枚

〈4〉富良野産とんかつソース 1本

〈5〉ゆずドレッシング 1本

〈6〉胡麻ドレッシング 1本

〈7〉管理栄養士監修 とんかつ専門店のスパイスカレー 1袋

〈8〉SaboREDたっぷりキーマカレー 1袋

〈9〉国産野菜と三元麦豚 ほっくり美味しい肉じゃが 1袋

〈10〉8種具材と信州味噌Ⓡ 三元麦豚のとん汁 1袋

とんかつ新宿さぼてん「プレミアム福袋」

店舗によって発売開始日が異なる、または取り扱いがない場合がある。

管理栄養士監修 とんかつ専門店のスパイスカレー

SaboREDたっぷりキーマカレー

国産野菜と三元麦豚 ほっくり美味しい肉じゃが

8種具材と信州味噌Ⓡ 三元麦豚のとん汁