「みんなからたくさん愛情をもらい、美猫になってほしいという願いを込めました」



【写真】保護当初のアイビーくん あまりのかわいさに、家族みんながメロメロに

愛猫アイビーくんの名前に詰め込んだ想いを語るのは、飼い主のkazuさん（@kazu0729f）。



アイビーくんは、元野良猫。優しい飼い主さんに保護され、今年の11月には8回目の“うちの子記念日”を迎えました。



自宅の玄関前から離れなかった成猫を保護

2017年11月23日、飼い主さんは自宅の玄関前でアイビーくんと出会いました。当時、アイビーくんは推定1歳。自宅には先住猫がいたため、最初は保護を悩みました。



しかし、翌日になってもアイビーくんが家から離れなかったため、保護を決意。



保護後には、動物病院で健康状態をチェック。すると、脱水症状を引き起こしており、原因不明の血尿が出ていることが判明しました。



適切な治療によって命を紡がれた、アイビーくん。お迎え後は安心した様子を見せつつも、よく鳴き、家族に自分の意志を伝えていたそうです。



「当初は、里親を探す予定でした。でも、あまりのかわいさに家族みんなメロメロになり、うちの子になったんです」



人間が大好き！宅配員の心も掴むアイビーくんの日常

家族とは対照的に、繊細な性格だった先住猫リンちゃんはお迎え当初から、アイビーくんを警戒。



怖がる素振りを見せたことや、2018年11月頃、リンちゃんに腎不全が発覚したため、飼い主さんはできる限りストレスを与えないよう、2匹が過ごす部屋を分けました。



「だから、最後まで2匹が仲良くなることはありませんでしたが、アイビーはリンに興味津々でした。気になる存在だったようです」



もともと人間に対してあまり警戒心がなく、人懐っこかったアイビーくんですが、お迎え当初は猫を被っていたよう。たくさん愛情を注がれる中で、徐々に本性が明らかになってきました。



「お迎え当初は聞き分けのいい子でしたが、だんだんワガママになったり、かなり甘えたりするなど、手がかかるようになりました（笑）そういうところも、とてもかわいいです」



人間好きのアイビーくんが甘えるのは、家族だけではありません。なんと、自宅に来る宅配員や生協のお兄さんなどにもスリスリします。そのため、飼い主さんは訪問者から｢アイビーくんに会えて嬉しい｣と言われたり、｢アイビーくんいますか？｣と尋ねられたりするのだとか。



「シャーと威嚇することも引っ掻くこともない、温厚な性格です。原因不明の血尿は今も見られるので、療法食を与え、定期健診を受けています」



猫を失ったペットロスの痛みを癒してくれたのは愛猫だった

生活の中心は、愛猫――。そう話す飼い主さんは、深い猫愛の持ち主。だからこそ、先住猫リンちゃんが16歳で逝去した時には、ペットロスの辛さを痛感しました。



しかし、そんな時、心を支えてくれたのも愛猫だったそう。アイビーくんは悲しみに暮れる家族にスリスリ。「僕だけを見て」と、行動で伝えてくれたのです。



「アイビーは独占欲があり、自分を見てほしいという圧がすごくて。その存在の大きさに、私たち家族は救われました」



一緒積み上げてきた8年分の思い出は、何にも代えがたい宝物。それらを大切に抱えながら、飼い主さん家族はこれからもアイビーくんを溺愛し、猫ファーストな日々を送っていきます。



来年にアップされる“9年目のうちの子記念日“でも、アイビーくんは幸せそうな表情を見せてくれることでしょう。



（愛玩動物飼養管理士・古川 諭香）