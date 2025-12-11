¡Ö¤¹¤´¤¤ÀÐ¡Ä¡× NEXCO¤¬¡È°ÛÎã¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¡É¤ò³«ºÅ¡ª ¤á¤Á¤ã¡Ö¤´Íø±×¤¢¤ë¡×¡È±ïµ¯¤Î¤¤¤¤ÀÐ¡É¤òÇÛÉÛ¡ª ¼õ¸³À¸¤Î¡È¿´¶¯¤¤Ì£Êý¡É¤Ë¤Ê¤ë¡ÖÉÔÍîÀÐ¡×¤ÎÀµÂÎ¤È¤Ï¡©
¹©»ö¤ÇºÎ¤ì¤¿¤¹¤´¤¤¡ÖÉÔÍîÀÐ¡×¤òÇÛÉÛ
¡¡2025Ç¯11·î28Æü¡¢NEXCOÅìÆüËÜ¤¬¼õ¸³À¸±þ±ç¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î³«ºÅ¤òÈ¯É½¡£
¡¡¾å¿®±ÛÆ»¡¦²£ÀîSA¤Ë¤Æ¡¢±ïµ¯¤¬ÎÉ¤¤¤È¤µ¤ì¤ë¡ÖÉÔÍîÀÐ¡Ê¤Õ¤é¤¯¤¤¤·¡Ë¡×¤ò´ü´Ö¸ÂÄê¤ÇÇÛÉÛ¤¹¤ë¤Û¤«¡¢¼õ¸³À¸¤Ë¸þ¤±¤¿±þ±ç¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÊç½¸¤¹¤ë¡Öºù¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¥Ü¡¼¥É¡×¤òÀßÃÖ¤¹¤ë¤Ê¤É¤ÎºÅ¤·¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú²èÁü¡Û¡Ö¤¨¤¨¤§¤§¡Ä¡ª¡× ¤³¤ì¤¬¡Ö¤¹¤´¤¤ÀÐ¡×¤ÎÀµÂÎ¤Ç¤¹¡ª
¡¡ÉÔÍîÀÐ¤Ï¡¢¾å¿®±ÛÆ»¤Î¾¾°æÅÄÌ¯µÁIC¤È±°É¹·Ú°æÂôIC¤Î´Ö¤Ë¤¢¤ë¡ÖËÌÌîËÒ¥È¥ó¥Í¥ë¡×¡Ê·²ÇÏ¸©¾¾°æÅÄÄ®¡Ë¤ÇÈ¯¸«¤µ¤ì¤¿µðÂç¤Ê´ä²ô¤«¤éºÎ¼è¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡´ä²ô¤Ï¹â¤µ70m¤Ë¤ª¤è¤Ó¡¢ÂÎÀÑ¤Ï9Ëü5000Ê¿Êý¥á¡¼¥È¥ë¤È¤¤¤¦ÅÓÊý¤â¤Ê¤¤Âç¤¤µ¤Ç¤¹¡£
¡¡¾å¿®±ÛÆ»¤¬³«ÄÌ¤·¤¿¸å¤â´ä²ô¤Ï°ÂÄê¤·¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤Î¡¢1996Ç¯¤ËËÌ³¤Æ»¤ÎËÉÍ¥È¥ó¥Í¥ë¤Ç20¿Í¤¬µ¾À·¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Âçµ¬ÌÏ¤Ê´äÈ×ÊøÍî»ö¸Î¤ÎÈ¯À¸¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢NEXCOÅìÆüËÜ¤Ï´ä²ô¤òÅ±µî¤¹¤ëÊý¿Ë¤ò¸Ç¤á¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡2017Ç¯¤ËÅ±µî¤Ë¸þ¤±¤¿Âçµ¬ÌÏ¤ÊÂ¾ì¤Î¹½ÃÛ¤ä¡¢¸½¾ì¶á¤¯¤òÄÌ¤ë¾å¿®±ÛÆ»¤ËÈï³²¤¬½Ð¤Ê¤¤¤è¤¦¤ËÊ¤¤¤¡Ê¥í¥Ã¥¯¥·¥§¡¼¥É¡Ë¤òÈï¤»¤ë¤È¤¤¤Ã¤¿½àÈ÷¹©»ö¤¬»Ï¤Þ¤ê¡¢Åìµþ¥¿¥ï¡¼2´ðÊ¬¤Î¹Ýºà¤òÍÑ¤¤¤ÆµðÂç¤ÊÍ×ºÉ¤Î¤è¤¦¤Êºî¶È¸½¾ì¤òÌó6Ç¯¤ÎºÐ·î¤ò¤«¤±¤ÆÃÛ¤¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢2023Ç¯¤«¤éËÜ³ÊÅª¤ËÅ±µîºî¶È¤¬»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£´ä²ô¤Ï¾¯¤·¤º¤ÄÅ±µî¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢²¿»ö¤â¤Ê¤±¤ì¤Ð2029Ç¯¤Ë¹©»ö´°Î»¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤ª¼é¤ê¤È¤·¤ÆÍÑ°Õ¤µ¤ì¤ëÉÔÍîÀÐ¤Ï¡¢¤½¤¦¤·¤ÆÅ±µî¤µ¤ì¤¿´ä²ô¤Î°ìÉô¡£¹©»öÃæ¤ËºÎ¼è¤µ¤ì¤¿¡ÖÍî¤Á¤Ê¤«¤Ã¤¿´äÀÐ¡×¤òÍøÍÑ¤·¤Æ¡¢¼õ¸³¤Ë¡ÖÍî¤Á¤Ê¤¤¡×¤è¤¦¤Ë¤È±ïµ¯¤òÃ´¤¤¤À¥¢¥¤¥Æ¥à¤È¤·¤ÆÀ½ºî¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ÉÔÍîÀÐ¤Î¤ª¼é¤ê¤ÎÇÛÉÛ¤Ï¡¢²£ÀîSA¡Ê¾å¤êÀþ¡¦²¼¤êÀþ¡Ë¤Î¥¤¥ó¥Õ¥©¥á¡¼¥·¥ç¥ó¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¼þÊÕ¤Ç¼Â»Ü¡£2026Ç¯4·î¾å½Ü¤Þ¤Ç¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ÍÑ°Õ¤·¤¿¤ª¼é¤ê¤Î¿ô¤Ë¤Ï¸Â¤ê¤¬¤¢¤ë¤è¤¦¤Ç¡¢¤Ê¤¯¤Ê¤ê¼¡ÂèÇÛÉÛ¤ò½ªÎ»¤¹¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¥¤¥ó¥Õ¥©¥á¡¼¥·¥ç¥ó¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¼þÊÕ¤Ç¤Ïºù¤Î²Ö¤Ó¤é¤ò¥â¥Á¡¼¥Õ¤Ë¤·¤¿ÉÕäµ¤òÇÛÉÛ¤·¡¢¼õ¸³À¸¤Ë¸þ¤±¤¿±þ±ç¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÅ½¤êÉÕ¤±¤é¤ì¤ë¡Öºù¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¥Ü¡¼¥É¡×¤âÀßÃÖ¡£
¡¡SNS¤Ç¡Ö¡ô²£ÀîSA¡×¡Ö¡ôÉÔÍîÀÐ¡×¤È¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¤òÅº¤¨¤Æ¼õ¸³À¸¤Ë¥¨¡¼¥ë¤òÆÏ¤±¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£