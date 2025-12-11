Image: KORG

スタイリッシュでかっこいい見た目も好き。

楽器の練習のオトモとして欠かせないメトロノーム。ゼンマイを巻いて動かす振り子式のものを思い浮かべる人もいると思います。

筆者も吹奏楽部に所属していた頃はたくさんお世話になりましたが、KORG（コルグ）が発表したかゆいところに手が届く最新メトロノームが今かなり気になってます。

音と光でテンポを確認できる

Image: KORG

パッと見メトロノームとは思えない見た目をしているMetroClipですが、最大の特徴はテンポを音だけでなく視覚でも捉えることができるということ。

たとえば、1つの部屋で複数人が楽器の練習を同時に行うと、メトロノームの音がかき消されてテンポが聴き取りづらくなる可能性が高まります。そういう状況では視るだけでテンポを確認できたら便利ですよね。

Gif: KORG

テンポの表示パターンには、バーが上下に動くバウンス・モードや点滅でテンポを報せてくれるフラッシュ・モード、本体を水平にすることでバーが左右に行ったり来たりするL/R・モードが含まれています。

楽器を演奏しない人でも、このアニメーションをずっと見ていたら何となく心が落ち着きそうな気もします。

ちなみにMetroClipは180°どの方向からでも見やすいとのことなので、複数人での利用も問題ないかと。

Image: KORG

MetroClipはその名のとおりクリップ式。楽器に直接取り付けたり、譜面台に挟んだりできるため、従来のメトロノームの置き場所に困る問題を解消してくれる点も素晴らしいなと。

お値段はちょっと気になりますが、これ1台持っておけば楽器の練習がさらに捗るようになるかもしれませんね。

Source: KORG