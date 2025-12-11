西武の西川愛也外野手（26）が11日、埼玉県所沢市の球団事務所で契約更改交渉に臨み、3500万円増の年俸5700万円でサインした。

8年目の今季はリードオフマンとして124試合に出て打率2割6分4厘、10本塁打、38打点。広い守備範囲と球際の強さなども評価されて初の「三井ゴールデン・グラブ賞」にも選ばれた。

「個人としても、チームとしてももっといけた。来年は最多安打と全試合出場を」と意気込む西川だが、より一層の成長を誓う。「まだまだ（納得できる技術や感覚を）つかみ切っていない。つかんだ時にもっといい成績が出るかな」と上を見据えた。

今季は出場試合数や打撃3部門などでキャリアハイを達成したほか球宴にも初選出された。一方で球団はさらなる戦力強化に向けてDeNAから海外フリーエージェント（FA）権を行使した桑原将志外野手、台湾統一から林安可外野手、9日の現役ドラフトでもオリックスから茶野篤政外野手を獲得するなど競争を促す方針を打ち出している。

それでも広池浩司球団本部長が「野手最高クラス」の評価と言い切る西川は自信をにじませる。「僕が結果を出せばいける。役に立てなかったら、取られる立場。絶対取りたい」と決意を込めた。（金額は推定）