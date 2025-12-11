J3の鹿児島ユナイテッドFCは11日、新監督に村主（すぐり）博正氏（49）が就任すると発表した。

静岡県出身で、選手時代は主にMF。本田技研工業から札幌やV川崎（現東京V）、大宮、鳥栖、福岡でプレーした。指導者としては2022年にいわきの監督としてチームをJ3優勝、J2昇格に導いた。今季はJ1岡山でコーチを務めた。

鹿児島はJ2昇格争いが大詰め※さしかかっていた11月、「強化組織における基本的なビジョンおよびスタンスに相違がある」として相馬直樹ゼネラルマネジャー兼監督の今季限りでの退任を発表。5位で臨んだJ2昇格プレーオフ準決勝で宮崎に敗れた。指導者としての経験も豊富な村主氏の下、出直しを図る。

村主新監督はクラブを通して「目標であるJ3優勝、J2昇格を達成するために、相手よりタフに、倒れず、走り続け、アグレッシブにゴールを目指し、勝利への執念を体現できるチームをつくっていきたい」などとコメントした。

村主博正新監督のコメント（全文）

「地域の皆さまと共に成長を続けるチームで指揮を執る機会をいただき、大変光栄に思います。目標であるJ3優勝、J2昇格を達成するために、相手よりタフに、倒れず、走り続け、アグレッシブにゴールを目指し、勝利への執念を体現できるチームをつくっていきたいと思います。

そして今年、相馬監督が積み上げたものをさらに進化させ、クラブがさらに前進できるように、日々、努力してまいります。

日頃よりチームを支えてくださるファン、サポーターの皆さま、パートナーの皆さま、鹿児島ユナイテッドFCに関わる全ての皆さまとチームがひとつになって共にJ2昇格をつかみましょう。

変わらぬ声援よろしくお願いします」