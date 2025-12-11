¡Ö¤¹¤´¤¤Êý¡¹¤È¤³¤ì¤«¤é¡Ä¡×Á´ÆüËÜ¥¤¥ó¥«¥ì½àV¼¯²°ÂÎÂç¤Î¥¹¥Ô¡¼¥É¥¹¥¿¡¼¤¬SAGAµ×¸÷¥¹¥×¥ê¥ó¥°¥¹²ÃÆþ¡¡Âç·¿¤Î¹ÓÌÚºÌ²Ö¡¢ËüÇ½¤ÎÊ¿»³»íÕÁ¤é¡Ä¥ß¥É¥ë²¦¹ñ¤Ø¡Ú¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ëSV¥ê¡¼¥°½÷»Ò¡Û
¡¡¶å½£¤ÇÀ¸¤Þ¤ì°é¤Ã¤¿¥¹¥Ô¡¼¥É¥¹¥¿¡¼¸õÊä¤¬¡¢SV¥ê¡¼¥¬¡¼¤È¤·¤ÆÃÏ¸µ¶å½£¤òÉñÂæ¤Ë±©¤Ð¤¿¤¯¡£
¡¡¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ë¤ÎÁ´ÆüËÜÂç³ØÁª¼ê¸¢¡ÊÁ´ÆüËÜ¥¤¥ó¥«¥ì¡Ë¤Î½÷»Ò¤Ç½àÍ¥¾¡¤·¤¿¼¯²°ÂÎÂç¡Ê¼¯»ùÅç¡Ë¤Î»³²¼ÍÚ²Ú¡Ê4Ç¯¡Ë¤¬¡¢Íèµ¨2026¡Á27Ç¯¥·¡¼¥º¥ó¤«¤éSV¥ê¡¼¥°½÷»Ò¤ÎSAGAµ×¸÷¥¹¥×¥ê¥ó¥°¥¹¤Ë²ÃÆþ¤¹¤ë¤³¤È¤¬ÆâÄê¤·¤¿¡£¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤Ï¥ß¥É¥ë¥Ö¥í¥Ã¥«¡¼¤Ç¡¢ÇØÈÖ¹æ¤Ï¡Ö21¡×¡£
¡¡¤ï¤¯¤ï¤¯¤È¥É¥¥É¥¤¬¸òºø¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö¤¹¤´¤¤Êý¡¹¤È¤³¤ì¤«¤é°ì½ï¤Ë¤Ç¤¤ë¤Î¤Ï³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¤¬¡¢ÉÔ°Â¤È¤«¶ÛÄ¥¤â¡Ä¡×¡£12·î1Æü¤ËSAGAµ×¸÷¤«¤éÈ¯É½¤µ¤ì¡¢Ä¾¸å¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿Á´ÆüËÜ¥¤¥ó¥«¥ì¤ËÁ´½¸Ãæ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£Âç²ñ¤ò½ª¤¨¡¢¼¯»ùÅç¤ËÌá¤Ã¤Æ¤¤Æ¤«¤é¡¢¤è¤¦¤ä¤¯¥¹¥×¥ê¥ó¥°¥¹¤Ø²ÃÆþ¤¹¤ë¤³¤È¤ò¼Â´¶¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡·§ËÜ¸©½Ð¿È¤Î»³²¼¤ÏÀ»ÏÂ½÷³Ø±¡¹â¡ÊÄ¹ºê¡Ë¤ò·Ð¤Æ¡¢22Ç¯¤Ë¼¯²°ÂÎÂç¤ËÆþ³Ø¡£¿ÈÄ¹¤Ï174¥»¥ó¥Á¤Ê¤¬¤é¡¢¥ª¡¼¥ë¥Þ¥¤¥Æ¥£¡¼¤Ê¥×¥ì¡¼¤òÀ¸¤«¤·¡¢¶å½£¤òÂåÉ½¤¹¤ë¶¯¹ëÂç³Ø¤ÇÃå¼Â¤ÊÀ®Ä¹¤ò¿ë¤²¤Æ¤¤¿¡£ºÇ½ª³ØÇ¯¤È¤Ê¤Ã¤¿25Ç¯¤Ï6·î¤ÎÀ¾ÆüËÜÂç³ØÁª¼ê¸¢¡ÊÀ¾ÆüËÜ¥¤¥ó¥«¥ì¡ËÍ¥¾¡¤Ë¹×¸¥¤·¡¢ºÇÍ¥½¨Áª¼ê¾Þ¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡Âç³ØºÇ¸å¤ÎÂç²ñ¤È¤Ê¤Ã¤¿ÀèÆü¤ÎÁ´ÆüËÜ¥¤¥ó¥«¥ì¤Ç¤Ï¥Î¡¼¥·¡¼¥É¤«¤é¾¡¤Á¾å¤¬¤ê¡¢½à·è¾¡¤Ç¤ÏÂç²ñ3Ï¢ÇÆ¤òÌÜ»Ø¤·¤¿ÃÞÇÈÂç¤ò·âÇË¤·¤¿¡£·è¾¡¤ÇÄºÅÀ¤òÁè¤Ã¤¿Åì½÷ÂÎÂç¤Ë¶þ¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢»³²¼¤Ï´ºÆ®Áª¼ê¾Þ¤ò¼õ¾Þ¡£¡ÖºÇ½ªÆü¤Þ¤Ç»î¹ç¤¬¤Ç¤¤¿¤³¤È¤Ï3Ç¯À¸°Ê²¼¤Î¸åÇÚ¤¿¤Á¤Ë¤È¤Ã¤Æºâ»º¡×¤È¡¢¾Ð´é¤ÇÂç³Ø¤Î¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¤òÃ¦¤¤¤À¡£
¡¡¼¯²°ÂÎÂç¤ÎßÀÅÄ¹¬Æó´ÆÆÄ¤Ï¡Öµ¡Æ°ÎÏ¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢ÆÃ¤Ë¥Í¥Ã¥ÈºÝ¤Ç¶¯¤µ¤òÈ¯´ø¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£ÃÏÆ»¤Ê¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤Ç¿È¤Ë¤Ä¤±¤¿¥¹¥Ô¡¼¥É¤ä¾ì¿ô¤òÆ§¤ó¤ÇÍÜ¤Ã¤¿´Ñ»¡´ã¤Ë¤¿¤±¤Æ¤ª¤ê¡¢Áê¼ê¥Ö¥í¥Ã¥¯¤ÎÏÆ¤ò¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤ËÈ´¤¤¤Æ¤¤¤±¤ëÁª¼ê¤Ç¤¹¡×¤ÈÌ¥ÎÏ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡SAGAµ×¸÷¤Î¥ß¥É¥ë¥Ö¥í¥Ã¥«¡¼¿Ø¤Ï¸½ºß4¿Í¡£½÷»ÒÆüËÜÂåÉ½¤Ç24Ç¯¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿¿ÈÄ¹185¥»¥ó¥Á¤Î¹ÓÌÚºÌ²Ö¡Ê24¡Ë¡¢¥¢¥¿¥Ã¥¯¡õ¥Ö¥í¥Ã¥¯¤È¤â¤ËËüÇ½¤ÊÊ¿»³»íÕÁ¡Ê25¡Ë¡¢¥¿¥¤½Ð¿È¤Ç¥¢¥¸¥¢ÏÈ¤Î¥Ï¥Ã¥¿¥ä¡¦¥Ð¥à¥ë¥ó¥¹¥Ã¥¯¡Ê32¡Ë¡¢¾ÍèÀ½½Ê¬¤Î°æ¾åÌ¤Í£Æà¡Ê19¡Ë¤Î¤¤¤º¤ì¤âÆ±180¥»¥ó¥Á¥ª¡¼¥Ð¡¼¤Î¡Ö¹â¤µ¡×¤ò¸Ø¤ë¡£µ¯ÍÑË¡¤â¥¯¥í¡¼¥º¥¢¥Ã¥×¤µ¤ì¤ëÃæ¡¢¥µ¥¤¥º¤òÊä¤¦¡ÖÂ®¤µ¡×¤¬Éð´ï¤Î»³²¼¤¬²Ã¤ï¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤µ¤é¤Ë¶¯¸Ç¤Ç¥Ç¥×¥¹¤Î¸ü¤¤¿ØÍÆ¤¬·ÁÀ®¤µ¤ì¤½¤¦¤À¡£
¡¡¡Ö¾®¤µ¤¤¤Ê¤ê¤Ë¤Ç¤¤ë¥×¥ì¡¼¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤Ï¡Ä¤È¹Í¤¨¤Æ¡¢¤º¤Ã¤È¤ä¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¥Í¥Ã¥ÈºÝ¤Î¥ª¥Õ¥§¥ó¥¹¤ò¶¯¤ß¤Ë¤·¤Ê¤¬¤é¡¢Áê¼ê¤Ë¡Ø¤³¤Î¥ß¥É¥ë¡¢·ù¤À¤Ê¡Ù¤È»×¤ï¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¤Þ¤À¤Þ¤ÀÂ¤ê¤Ê¤¤µ»½Ñ¤ò¼«Ê¬¤«¤éµá¤á¤Æ³Ø¤ó¤Ç¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¡£¸þ¾å¿´¤âÆó½Å´Ý¤ÎÍË¾¥ß¥É¥ë¤¬¥¹¥×¥ê¥ó¥°¥¹¤Ë¿·É÷¤ò¿á¤«¤»¤ë¡£¡ÊÀ¾¸ý·û°ì¡Ë
¡¡¢¡»³²¼ÍÚ²Ú¡Ê¤ä¤Þ¤·¤¿¡¦¤Ï¤ë¤«¡Ë2003Ç¯6·î4ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£·§ËÜ¸©µÆÃÓ»Ô½Ð¿È¡£¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤Ï¥ß¥É¥ë¥Ö¥í¥Ã¥«¡¼¡£¥Ð¥ì¡¼°ì²È¤À¤Ã¤¿²ÈÂ²¤Î±Æ¶Á¤ÇÝù¿åÅì¾®2Ç¯¤«¤é¶¥µ»¤ò»Ï¤á¤ë¡£Ãæ¹â°ì´Ó¶µ°é¤ÎÀ»ÏÂ½÷³Ø±¡¡ÊÄ¹ºê¡Ë¤Ç¤Ï¹â¹»2¡¢3Ç¯»þ¤ËÁ´ÆüËÜ¹â¹»Áª¼ê¸¢¡Ê½Õ¹â¥Ð¥ì¡¼¡Ë¤Ë½Ð¾ì¡£2Ç¯»þ¤Ï3²óÀï¤Ç½¢¼Â¹â¡Ê²¬»³¡Ë¤ËÇÔ¤ì¡¢3Ç¯»þ¤Ï½éÀï¤Î2²óÀï¤ÇÀ¿±Ñ¹â¡Ê»³¸ý¡Ë¤Ë¶þ¤·¤¿¡£ÂÐÀïÁê¼ê¤Î½¢¼Â¹â¤Ë¤ÏÆ±³ØÇ¯¤Î¿¼ß·¤á¤°¤ß¡¢À¿±Ñ¹â¤Ë¤Ï1³ØÇ¯²¼¤ÎËÌÁë°¼²»¡Ê¤¤¤º¤ì¤â¸½SAGAµ×¸÷¥¹¥×¥ê¥ó¥°¥¹¡Ë¤¬¤¤¤¿¡£¼¯²°ÂÎÂç¤Ç¤Ï3Ç¯»þ¤Ë¶å½£Âç³Ø¥ê¡¼¥°¡Ê1Éô¡Ë¤Ç½Õ½©¤È¤â¤Ë¥Ö¥í¥Ã¥¯¾Þ¤ò¼õ¾Þ¡£¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤òÌ³¤á¤¿4Ç¯»þ¤Ï½Õ¤Ë¥Ö¥í¥Ã¥¯¾Þ¡¢½©¤ÏºÇÍ¥½¨Áª¼ê¾Þ¡¢¥¹¥Ñ¥¤¥¯¾Þ¡¢¥Ö¥í¥Ã¥¯¾Þ¤Î¸Ä¿Í3´§¤òÃ£À®¡£¿ÈÄ¹174¥»¥ó¥Á¡¢ºÇ¹âÅþÃ£ÅÀ¤Ï291¥»¥ó¥Á¡£