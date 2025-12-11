¿Í¤Ë´ó¤êÅº¤¦¥¯¥ë¥Þ¤ÎÌ¤Íè¡¡¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£¥·¥ç¡¼Ê¡²¬2025
¡¡¡Ö¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£¥·¥ç¡¼Ê¡²¬2025¡×¡ÊÀ¾ÆüËÜ¿·Ê¹¼Ò¤Ê¤É¼çºÅ¡Ë¤¬18¡Á21Æü¡¢Ê¡²¬»ÔÇîÂ¿¶è¤Î¥Þ¥ê¥ó¥á¥Ã¥»Ê¡²¬¤Ç³«¤«¤ì¤ë¡£³Æ¼«Æ°¼Ö¥á¡¼¥«¡¼¤Î¿··¿¼Ö¤ä¥³¥ó¥»¥×¥È¥«¡¼¡Ê»îºî¼Ö¡Ë¤¬µÓ¸÷¤òÍá¤Ó¤ë°ìÊý¡¢¿È¶á¤Ç¿·¤¿¤Ê°ÜÆ°¼êÃÊ¤È¤·¤Æ¿Ê²½¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤ë¡Ö¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ë¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£¡¼¡×¤Ë¤âÃíÌÜ¤À¡£1¡Á2¿Í¾è¤ê¤Ç¶áµ÷Î¥¤òÁÛÄê¤·¤¿Ì¤Íè¤Î¾è¤êÊª¡£¹âÎð¼Ô¤ä»Ò¤É¤â¤Ë¤âÍ¥¤·¤¤¡¢¿Í¤Ë´ó¤êÅº¤¦¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£¡¼¤ò°ìÉô¾Ò²ð¤¹¤ë¡£¡Ê»³¾åÉðÍº¡Ë
¥È¥è¥¿¼«Æ°¼Ö¡¡Kids¡¡mobi¡Ê¥¥Ã¥º¥â¥Ó¡Ë¡¡»Ò¤É¤âÀìÍÑ¡¢´°Á´¼«Æ°±¿Å¾
¡¡´Ý¤ß¤òÂÓ¤Ó¤¿°¦¤¯¤ë¤·¤¤¥«¥×¥»¥ë·¿¤¬ÌÜ°õ¤Î»Ò¤É¤âÀìÍÑ¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£¡¼¡£°ÂÁ´¤òÂè°ì¤Ë¿Í¹©ÃÎÇ½¡ÊAI¡Ë¤Ê¤É¤òÅëºÜ¤·¡¢ÌÜÅªÃÏ¤ò²»À¼¤ÇÅÁ¤¨¤ë¤È´°Á´¼«Æ°±¿Å¾¤Ç°ÜÆ°¤¹¤ë¡£°ÜÆ°Ãæ¤â¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£¡¼¤È²ñÏÃ¤¬¤Ç¤¤ë¤Ê¤É¡¢»Ò¤É¤â¤Ë¤È¤Ã¤ÆÁêËÀÅªÂ¸ºß¤À¡£
¥À¥¤¥Ï¥Ä¡¡e¡ÝSNEAKER¡Ê¥¤¡¼¥¹¥Ë¡¼¥«¡¼¡Ë¡¡ÌÈµö¤Ê¤·¤ÇÊâÆ»¤òÁö¤ì¤ë
¡¡º£Ç¯8·î¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿¡¢ÌÈµö¤Ê¤·¤ËÊâÆ»¤òÁö¤ì¤ë¾è¤êÊª¡£¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ç¾®²ó¤ê¤¬Íø¤¡¢ºÇ¹âÂ®ÅÙ¤Ï»þÂ®6¥¥í¡£¥ê¥Á¥¦¥à¥¤¥ª¥ó¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤òÅëºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Õ¥ë½¼ÅÅ¤Ç12¥¥íÁö¹Ô²ÄÇ½¡£Êâ¤¯¤Î¤¬¤Ä¤é¤¤¹âÎð¼Ô¤é¤¬¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È¤½¤³¤Þ¤Ç¡×¤ÎÇã¤¤Êª¤Ê¤É¤Ë»È¤¨¤½¤¦¤À¡£
¥¹¥º¥¡¡MITRA¡¡CONCEPT¡¡ÇÛÁ÷¡¢½üÀã¡¢ÇÀ¶È¡ÄÂ¿ÍÍ¤ÊÂ²ó¤ê¡¡¡Ê¥ß¥È¥é¡¡¥³¥ó¥»¥×¥È¡Ë
¡¡»º¶È¤«¤éÊë¤é¤·¤Î¾ìÌÌ¤Þ¤ÇÂ¿ÍÍ¤Ê¥í¥Ü¥Ã¥È¤¬³èÌö¤¹¤ë¸½Âå¡£¤³¤Î¥³¥ó¥»¥×¥È¥«¡¼¤ÏÆ°ÎÏÀ¤ËÍ¥¤ì¤¿ÅÅÆ°¼Ö°Ø»Ò¤Î¼ÖÂæ¤ò±þÍÑ¤·¡¢¥í¥Ü¥Ã¥È¤ÎÂ²ó¤ê¤È¤·¤Æ³«È¯¤µ¤ì¤¿¡£ÇÛÁ÷¤ä½üÀã¡¢ÇÀ¶È¡¢·úÃÛ¡¢ÅÚÌÚ¤Ê¤É¤Î¸½¾ì¤Ç¥í¥Ü¥Ã¥È¤Î³èÌö¤ÎÉý¤ò¹¤²¤ë¡ÖÂ¡×¤È¤·¤ÆÂç¤¤¤Ë´üÂÔ¤µ¤ì¤ë¡£
µ×Î±ÊÆ¹©Âç¡¡PARTNER¡¡MOBILITY¡¡ONE¡¡¡Ê¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¡¦¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£¡¦¥ï¥ó¡Ë¡¡±ó³ÖÁàºî¤â²ÄÇ½¤Ê¡ÖÆ°¤¯¥Ù¥ó¥Á¡×
¡¡µ×Î±ÊÆ¹©¶ÈÂç¡ÊÊ¡²¬¸©µ×Î±ÊÆ»Ô¡Ë¤¬³«È¯¤Ë·È¤ï¤Ã¤¿Æ°¤¯¥Ù¥ó¥Á¡£ÌÜÅªÃÏ¤òÀßÄê¤¹¤ì¤Ð¼«Æ°¤Ç±¿Å¾¤Ç¤¡¢±ó³ÖÁàºî¤â²ÄÇ½¤À¡£²£ÊÂ¤Ó¤ËºÂ¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢»Ò¤É¤â¤«¤é¹âÎð¼Ô¤Þ¤Ç°ì½ï¤Ë´Ñ¸÷¤Ê¤É¤ò³Ú¤·¤á¤ë¡£Âç·¿¤Î¥Æ¡¼¥Þ¥Ñ¡¼¥¯¤ä¸ø±à¡¢¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¥â¡¼¥ë¡¢²ð¸î»ÜÀß¤Ê¤É¤Ç¤ÎÍøÍÑ¤òÁÛÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£¥·¥ç¡¼Ê¡²¬2025¡¡18¡Á21Æü¡¢Ê¡²¬»Ô¤Î¥Þ¥ê¥ó¥á¥Ã¥»Ê¡²¬¡£Á°Çä¤êÎÁ¶â¤Ï°ìÈÌ1800±ß¡¢Âç³ØÀ¸¡¦ÀìÌç³Ø¹»À¸1000±ß¡ÊÅöÆü¤Ï200±ßÁý¡Ë¡¢¹â¹»À¸°Ê²¼ÌµÎÁ¡£¾ÜºÙ¤Ï¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡¢¤Þ¤¿¤Ï»öÌ³¶É¡á092¡Ê711¡Ë5583¡ÊÀ¾ÆüËÜ¿·Ê¹¥¤¥Ù¥ó¥È¥µ¡¼¥Ó¥¹Æâ¡¢Ê¿Æü¸áÁ°9»þÈ¾¡Á¸á¸å5»þÈ¾¡Ë¡£