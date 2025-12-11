榮倉奈々、利きカフェオレに挑戦 自信見せるも暗雲？「冷や汗かきました」
俳優の榮倉奈々（37）が11日、都内で行われた味の素AGF『カフェオレちゃんもインスタントん♪CAFE by Blendy』オープニングイベントに登壇し、利きカフェオレに挑戦した。
【写真】カワイイ！全問正解で喜ぶ榮倉奈々
榮倉のこの日の衣装は、2023年に立ち上げた自身のアパレルブランドの服でコーディネート。「ポップアップが“ミルクマッチ”ということで、ブラウンと白できました」とアピールした。続けて「ふんわりした袖とかもミルクのやわらかさが表現できたなと。偶然だったんですけど、“ミルクマッチ”でした」と思わぬつながりにも気づきにっこり。
また榮倉は、事前にイベント会場で提供されるメニューを飲み比べ。この様子を映したロケ風映像が上映された後、イベントでも利きカフェオレにチャレンジした。「さっき飲んだばかりなので簡単すぎたらどうしようと思っているんですけど」とにやりとし、「おもしろくならないかも」と自信たっぷり。
いざ試飲してみると、「あれ？」「すっごい難しいかも！」と表情を曇らせた榮倉。じっくりと味わい、「わかった！」「難しい！」と表情を変えながら楽しみ、改めて自信のほどを問われると「なくはない！なくはないけど、ちょっと難しかったです」と苦笑いしながら答えた。
結果は、見事全問正解。「やったー！」と無邪気に喜んだが、当初の自信通りにいかなかった挑戦に「冷や汗かきました」と本音ものぞかせていた。
同イベントは、きょう11日〜14日に東京・都立明治公園内の「Meiji Park Market」にて開催される、「ブレンディ」インスタントコーヒーの体験型ポップアップイベントのキックオフ。ポップアップイベントでは、「ブレンディ」インスタントコーヒーと4種類のミルク（牛乳・ソイ・アーモンド・オーツ）の組み合わせのうち好みのミルク3種類を選んで、カフェオレを飲み比べできる。
【写真】カワイイ！全問正解で喜ぶ榮倉奈々
榮倉のこの日の衣装は、2023年に立ち上げた自身のアパレルブランドの服でコーディネート。「ポップアップが“ミルクマッチ”ということで、ブラウンと白できました」とアピールした。続けて「ふんわりした袖とかもミルクのやわらかさが表現できたなと。偶然だったんですけど、“ミルクマッチ”でした」と思わぬつながりにも気づきにっこり。
いざ試飲してみると、「あれ？」「すっごい難しいかも！」と表情を曇らせた榮倉。じっくりと味わい、「わかった！」「難しい！」と表情を変えながら楽しみ、改めて自信のほどを問われると「なくはない！なくはないけど、ちょっと難しかったです」と苦笑いしながら答えた。
結果は、見事全問正解。「やったー！」と無邪気に喜んだが、当初の自信通りにいかなかった挑戦に「冷や汗かきました」と本音ものぞかせていた。
同イベントは、きょう11日〜14日に東京・都立明治公園内の「Meiji Park Market」にて開催される、「ブレンディ」インスタントコーヒーの体験型ポップアップイベントのキックオフ。ポップアップイベントでは、「ブレンディ」インスタントコーヒーと4種類のミルク（牛乳・ソイ・アーモンド・オーツ）の組み合わせのうち好みのミルク3種類を選んで、カフェオレを飲み比べできる。