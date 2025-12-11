Æ£ÅÄ¥Ë¥³¥ë¡Ê27¡Ë¡¢Âè1»ÒÇ¥¿±¤òÊó¹ð¡Ö½Ð»º¤Ï½Õº¢¤òÍ½Äê¡×¤ß¤Á¤ç¤Ñ¡¦HIKAKIN¤é¤â½ËÊ¡ 2023Ç¯¤ËÇÐÍ¥¡¦°ðÍÕÍ§¡Ê32¡Ë¤È·ëº§
¡¡¥â¥Ç¥ë¤ÎÆ£ÅÄ¥Ë¥³¥ë¡Ê27¡Ë¤¬11Æü¡¢Âè1»ÒÇ¥¿±¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£Æ£ÅÄ¤Ï¤³¤ÎÆü¤Ë¹¹¿·¤·¤¿Instagram¤Ç¡¢É×¤ÇÇÐÍ¥¤Î°ðÍÕÍ§¡Ê32¡Ë¤ÈÏ¢Ì¾¤Ç¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú±ÇÁü¡ÛÉ×¤Î°ðÍÕÍ§¡Ê32¡Ë¡õÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¥³¥á¥ó¥È
¡Ö»ÕÁö¤Î¸õ¡¢³§ÍÍ¤Ë¤ª¤«¤ì¤Þ¤·¤Æ¤Ï¤´·ò¾¡¤Î¤³¤È¤È¤ª´î¤Ó¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÅÙ¡¢¿·¤·¤¤Ì¿¤ò¼ø¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¤³¤È¤ò¤´Êó¹ð¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£¿·¤¿¤Ê²ÈÂ²¤¬Áý¤¨¤ë´î¤Ó¤È¤È¤â¤Ë¡¢Ìµ»ö¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤ÆÍè¤Æ¤¯¤ì¤ë¤³¤È¤ò´ê¤¦Æü¡¹¤Ç¤¹¡£½Ð»º¤Ï½Õº¢¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤«¤é¤â¤Ò¤È¤Ä¤Ò¤È¤Ä¤Î»Å»ö¤Ë¿¿Ùõ¤Ë¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤¢¤¿¤¿¤«¤¯¸«¼é¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤·¤¿¤é¹¬¤¤¤Ç¤¹¡£¡×
¡¡Æ£ÅÄ¤ÎÇ¥¿±Êó¹ð¤Ë¡¢¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÄÔ´õÈþ¡Ê38¡Ë¤ä¥â¥Ç¥ë¤Î¤ß¤Á¤ç¤Ñ¡Ê27¡Ë¡¢YouTuber¤ÎHIKAKIN¡Ê36¡Ë¤é¤¬¡Ö¤¤¤¤¤Í¡ª¡×¤ò¤Ä¤±¤Æ½ËÊ¡¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡¢¡Ö¤ä¤Ð¤¤¤Ó¤Ã¤¯¤ê¡¢¤¦¤ì¤·¤¹¤®¤ë¡ª¡ª¡ª¡ª¡ªÂÎ¤Ëµ¤¤ò¤Ä¤±¤Æ¤Í¡×¡ÖÌµ»ö¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤Æ¤¤Þ¤¹¤è¤¦¤Ë¡×¤Ê¤ÉÂ¿¤¯¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ê¡ØABEMA NEWS¡Ù¤è¤ê¡Ë