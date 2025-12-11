アミューズメント施設の企画や運営を手がける「バンダイナムコエクスペリエンス」が、大学や専門学校との連携を強化している。

今月１４日には同社が運営する娯楽施設で、湘南工科大（神奈川県藤沢市）の学生が社員から助言を受けつつ考案したアクティビティーの体験コーナーが設けられる。人材育成とともに、学生の感性を自社の企画につなげる狙いがある。

学生が考案したのは、「四人五脚」状態で音楽に合わせて踊り、スタッフの指示に従ってポーズを決めるアクティビティーだ。同僚やクラスメート同士を想定し、近い距離感で同じ動きをして仲を深めてもらう。

横浜市中区の屋内施設「ＶＳ ＰＡＲＫ 横浜ワールドポーターズ店」に設け、利用者の反応も踏まえて本格導入を検討する。

湘南工科大は今春から、同社の社員を講師に招き企画を進めてきた。情報学部２年の中村春水さん（２０）は「業界の現場を直接学べてわくわくする」と話した。講師役の後藤忠浩さんは「学生のうちに自由な発想をすることで、今後世界で通用するアイデアを生み出せる人材が増える」と意義を語る。

同社はバンダイナムコホールディングスの子会社で、今年４月、社内に産学連携事務局を新設した。湘南工科大を含め１０本の企画を進めており、「長く愛されるコンテンツを作るために人材育成は最重要課題」（担当者）と位置づける。

エンターテインメント業界は成長が見込まれ、産学連携が進む。同志社大の河島伸子教授は「学生にとってエンタメは仕事として理解できておらず、社員が講義するだけではなくひと工夫が必要だ」としている。