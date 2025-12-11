¡Ú¥ª¡¼¥È¥ì¡¼¥¹¡Û¡Ö¹ÄÄë¡×ÃÓÅÄÀ¯ÏÂÁª¼ê¤¬ÉÂµ¤¤Î¤¿¤á»àµî¡¡£µ£²ºÐ¡¡£Ó£Ç£¸£Ö¤Î¼ÂÎÏ¼Ô
¡¡¼ÂÎÏÇÉ¥ª¡¼¥È¥ì¡¼¥µ¡¼¤Ç¹ÄÄë¤Î°¦¾Î¤Ç¿Æ¤·¤Þ¤ì¤¿ÃÓÅÄÀ¯ÏÂÁª¼ê¤¬£¹Æü¡¢»àµî¤·¤¿¡££µ£²ºÐ¡£ÉÂµ¤ÎÅÍÜÃæ¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡ÃÓÅÄÁª¼ê¤Ï£±£¹£·£³Ç¯£²·î£±£±ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£ºë¶Ì¸©½Ð¿È¡£Àî¸ý½êÂ°¡££¹£³Ç¯£··î£²ÆüÁª¼êÅÐÏ¿¤Î£²£³´üÀ¸¤È¤·¤ÆÁ¥¶¶¥ª¡¼¥È¥ì¡¼¥¹¾ì½êÂ°¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¡££¹£¸Ç¯¡¢ÉÍ¾¾¥ª¡¼¥È¤ÎÂè£´£°²ó¥¹¥Ô¡¼¥É²¦·èÄêÀï¤Ç£Ç£É¡¢Æ±Ç¯¤ÎÁ¥¶¶¥¦¥£¥ó¥¿¡¼¥«¥Ã¥×¤Ç£Ç¶¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤ò¼ê¤Ë¤·¥Ö¥ì¡¼¥¯¡££¹£¹Ç¯¡¢Àî¸ý¥ª¡¼¥È¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿Âè£³£±²óÆüËÜÁª¼ê¸¢¥ª¡¼¥È¥ì¡¼¥¹¤Ç£Ó£Ç½éÀ©ÇÆ¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¹¥¿¡¼²¦ºÂ·èÄêÀï£´²ó¤ò´Þ¤à£Ó£Ç£¸£Ö¡¢£Ç£É£±£°£Ö¡¢£Ç¶£¹£Ö¤ò´Þ¤àÄÌ»»£·£²²ó¤ÎÍ¥¾¡¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿£²£°£²£²Ç¯£··î£²£²Æü¡¢°ËÀªºê¤Ç»Ë¾å£²£¸¿ÍÌÜ¤ÎÄÌ»»£±£°£°£°¾¡¤òÃ£À®¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤Þ¤Ç¾Þ¶â²¦¤Ï£²²ó¡Ê£°£²¡¢£°£µÇ¯¡Ë¡¢£°£µÇ¯¤Ë¤ÏºÇÍ¥½¨Áª¼ê¾Þ¤ò¼õ¾Þ¡££°£²¡¢£°£³¡¢£°£´Ç¯¤ÏÍ¥½¨Áª¼ê¾Þ¡¢£¹£¸¡¢£¹£¹Ç¯¤ËºÇÍ¥½¨¿·±ÔÁª¼ê¾Þ¡¢£¹£·Ç¯Í¥½¨¿·±ÔÁª¼ê¾Þ¡¢£°£³Ç¯¤ËÆÃÊÌ¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¶áÇ¯¤Ï£²£²Ç¯£±£°·î¤Î°ËÀªºê¥ª¡¼¥È¥¢¥Õ¥¿¡¼£µ¥ì¡¼¥¹¤Þ¤Ç½ÐÁö¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬»äÉÂ¤ÇÎ¥Ã¦¡££²£³Ç¯£··î¤Ë¥«¥à¥Ð¥Ã¥¯¡¢£±£°·î¤ÎÀî¸ý¤ÇÍ¥¾¡¤ò¾þ¤ê¡¢£²£´Ç¯£¸·î¤Î£Ó£Ç¥ª¡¼¥È¥ì¡¼¥¹¥°¥é¥ó¥×¥ê¤Ë¤â½Ð¾ì¤·¤¿¤¬¡¢º£Ç¯£±·î£±£¹Æü¤ÎÀî¸ý¡Ê½à¡¹·è¾¡Àï·ç¼Ö¡Ë¤òºÇ¸å¤ËÉÂµ¤ÎÅÍÜÃæ¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡ºÇ¸å¤ÎÍ¥¾¡¤Ï£²£´Ç¯£±£²·î£¸Æü¤Î°ËÀªºê£Ç¶¥ì¥¸¥§¥ó¥É¥«¥Ã¥×¤À¤Ã¤¿¡£