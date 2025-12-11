ぶりおかずの新定番！タルタルで食べる『ぶりカツ』がおいしすぎ／下ごしらえのコツも

今の時期、スーパーで目立つのはやっぱりぶり。ということで、今日のおかずはサクサクころものぶりカツに。ほお張った瞬間の、ふんわりほろりとほどける食感が、まさに至福。削り節入りの和風タルタルとも好相性で、ご飯を手放す暇もありません。ぶりをさらにおいしくする下ごしらえのコツとともにご紹介します！

『ぶりカツ 和風タルタルソース添え』のレシピ

材料（2人分）

ぶりの切り身……2切れ（約200g）

水菜……1/4わ（約50g）

〈和風タルタルソース〉

ゆで卵※……2個

玉ねぎのみじん切り……大さじ2

削り節……小1パック（約3g）

マヨネーズ……大さじ3

しょうゆ……小さじ1/2

酢……小さじ1/2

〈ころも〉

小麦粉……小さじ2

溶き卵……1/2個分

パン粉……30g

塩……小さじ1/4

揚げ油……2と1/2カップ

※熱湯で10分ほどゆでたもの。

作り方

（1）和風タルタルソースを作る

ゆで卵の殻をむいてボールに入れ、白身が細かくなるまでフォークでつぶす。残りの〈和風タルタルソース〉の材料をすべて加え、混ぜ合わせる。

（2）ぶりと水菜の下ごしらえをする

ぶりは一切れを半分に切り、塩をふって10分ほどおく。ペーパータオルに包み、水けをしっかり拭き取る。水菜は長さ4cmに切る。

（3）ころもをつけて揚げる

（2）のぶりに小麦粉、溶き卵、パン粉の順にころもをつける。フライパンに揚げ油を入れ、中温（170〜180℃。パン粉を少量落とすと、すぐにシュワッと音を立てて広がる程度）に熱する。ぶりを入れ、きつね色になるまで返しながら3〜4分揚げる。取り出して油をきり、水菜とともに器に盛る。和風タルタルソースを添える。

POINT

ぶりは、できるだけ厚みのあるものを購入するのがおすすめ！ とくに「ぶりカツ」は、薄いと中に火が入りすぎて、ほどよい柔らかさを味わえなくなります……。理想は厚さ1.5cm！

旬のぶりの旨みとサクふわの食感に思わず夢中。ぶりカツ、ご飯、ぶりカツ、ご飯…つい往復してしまうおいしさです。ぜひ作ってみてくださいね！

吉田 愛ヨシダ アイ 教えてくれたのは… 料理家 料理研究家のアシスタントや東京、京都での日本料理店勤務を経て独立。和食を中心に、本格的なものから家庭で作りやすいものまで幅広く提案している。唎酒師の資格を持ち、お酒に合うおつまみのレシピも得意。 詳細はこちら

（『オレンジページ』2025年12月2日号より）