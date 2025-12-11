青山学院大学の箱根駅伝壮行会が行われ、原晋監督が意気込みを語りました。

壮行会冒頭で挨拶を行った原監督。今シーズンを振り返り「シーズン当初は新体制となり、学生たちには『箱根駅伝、勝つ確率は0％だよ』とその事実を伝え、『では勝つためにはどうするのか。11年で8度勝っている正しいメソッドが我々にはある。それを真摯に向き合って真剣に努力していけば自ずと力はついてくるぞ』と、そんなかけ声をかけました」と語ります。

この言葉を胸に、努力を重ねてきた選手たち。厳しい夏合宿を乗り越え、様々な大会でも好成績を残してきた選手たちの姿について「(箱根駅伝まで)残り3週間となった今、優勝できるという風な組織に変わってまいりました」とたたえます。

エース・黒田朝日選手だけではなく、全員がそれぞれ輝くことに期待し名付けられた今年の作戦名は『輝け大作戦』。原監督は「選手はもとより、チーム、スタッフ、それぞれの立場で輝いて、箱根路に一体感を持って取り組んでいきたい」と語り、「必ず、我々は大手町に一番星で帰ってきます。そして青山学院大学、必ず輝かせます。応援のほどよろしくお願いしたいと思います」と力強い言葉で挨拶を締めくくりました。