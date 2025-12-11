日本ハム、オリックス、阪神で活躍した糸井嘉男氏が１０日放送のＴＢＳ系「巷のウワサ大検証！それって実際どうなの会」にＶＴＲ出演。現役時代、死球を受けたときの衝撃のエピソードを明かした。

この日は「１日１キロ以上は太れない？」として、１日１キロ以上３日間連続で太ることができるかどうかを、お笑いコンビ・ＴＩＭのレッド吉田、関西ジュニア・池田侑希弥ともに体を張って検証した。

検証中、“超人”の異名を取る糸井氏は、現役時代のそれを証明するエピソードを披露。「デッドボールがここ（右足）当たったんですね。ピュー、バーンって足の…。小指とか薬指をグルグル巻きにして出てたんですね」と試合で右足にデッドボール受けたものの、包帯を巻いた状態で出場したことを明かした。

翌日以降もそんな状態で出場し続けていたが、「ある日、トレーナーに『いいかげん病院、行ってこい！』と言われて。行ったら粉砕骨折やったんですね」と、病院で診察を受けたところ衝撃の事実が判明した。

レッドが「めちゃめちゃ痛かったんじゃないですか？」と聞くと、糸井氏は「わかると痛くなるんですね。もう粉砕してるから、（レントゲン写真で）こんな、こんなになってるから、見た瞬間、痛なってきて。帰り松葉杖で帰りました」と明かして、２人を爆笑させていた。