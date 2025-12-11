U-20W杯を目指すU-18日本代表監督に前湘南監督・山口智氏が就任!!「大変光栄な思い」
日本サッカー協会(JFA)は11日、理事会を行い、2027年のU-20ワールドカップを目指すU-18日本代表の監督に前湘南ベルマーレ監督の山口智氏(47)が就任することを決議した。
元日本代表DFの山口氏は21年9月から湘南の監督を担当。今季までの4年半でFW大橋祐紀、FW町野修斗、DF鈴木淳之介ら現役日本代表選手を育てた実績を持つ。同日、メディアブリーフィングを行った山本昌邦ナショナルチームダイレクターは「いま代表にいる町野、鈴木淳之介といった選手、若い時からタレントを預かり、日本代表に繋げてもらっている。その成長過程をよく知っていると言うことでこれ以上の人はいないくらい、彼らが成長した基準を分かっている」と信頼を述べた。
JFAでは近年、世代別代表監督に選任する条件を設定しており、山本ダイレクターによるとU-20日本代表カテゴリでは「Jリーグの監督を2年以上やり遂げた」「育成年代の知見があり、経験があり、選手を育てた実績がある」といった条件のもと、選任が行われたという。
またコーチの菅原大介氏、GKコーチの高原寿康氏は再任が決定。フィジカルコーチは大塚慶輔氏が務める。
山口監督はJFAを通じて「今回、日本代表に関わらせていただき、大変光栄な思いです。来年はワールドカップがあります。いつの日かそのワールドカップの舞台に立って活躍する世代の選手たちと共に、新しくチームをスタートさせてもらえることに喜びを感じると共に、大きな責任を感じています。『謙虚に』『地道に』『大胆に』『繋がって』。選手それぞれが成長していくことはもちろんですが、一人一人が繋がり、攻守にわたってスペシャルなモノを引き出し合う。そして、泥臭くハードワークをして戦えるチームを目指していきたいと思います。何事にも覚悟を持って向き合い、取り組んでいきたいと思います」とコメントしている。
(取材・文 竹内達也)
元日本代表DFの山口氏は21年9月から湘南の監督を担当。今季までの4年半でFW大橋祐紀、FW町野修斗、DF鈴木淳之介ら現役日本代表選手を育てた実績を持つ。同日、メディアブリーフィングを行った山本昌邦ナショナルチームダイレクターは「いま代表にいる町野、鈴木淳之介といった選手、若い時からタレントを預かり、日本代表に繋げてもらっている。その成長過程をよく知っていると言うことでこれ以上の人はいないくらい、彼らが成長した基準を分かっている」と信頼を述べた。
またコーチの菅原大介氏、GKコーチの高原寿康氏は再任が決定。フィジカルコーチは大塚慶輔氏が務める。
山口監督はJFAを通じて「今回、日本代表に関わらせていただき、大変光栄な思いです。来年はワールドカップがあります。いつの日かそのワールドカップの舞台に立って活躍する世代の選手たちと共に、新しくチームをスタートさせてもらえることに喜びを感じると共に、大きな責任を感じています。『謙虚に』『地道に』『大胆に』『繋がって』。選手それぞれが成長していくことはもちろんですが、一人一人が繋がり、攻守にわたってスペシャルなモノを引き出し合う。そして、泥臭くハードワークをして戦えるチームを目指していきたいと思います。何事にも覚悟を持って向き合い、取り組んでいきたいと思います」とコメントしている。
(取材・文 竹内達也)