¡õTEAM K¤¬¥µ¥é¥¹¥È¶âÈ±¡ßÇò¥¹ー¥Ä¤ÎÁ´¿È¥·¥ç¥Ã¥È¤ÇÌ¥¤»¤¿¶Ã°Û¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¡ª¡Ö¤Û¤ÜµÓ¡×¡Ö´é¤È¸ªÉý¤ÎÈæÎ¨¤É¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¡×¤È¥Õ¥¡¥ó¶ÃØ³
&TEAM¤ÎX¤¬¹¹¿·¡£¥á¥ó¥ÐーK¡Ê¥±¥¤¡Ë¤ÎÇò¥¹ー¥Ä»Ñ¤Î¾®´é¡õÂÄ¹¤Ö¤êºÝÎ©¤Ä¥·¥ç¥Ã¥È¤¬·ÇºÜ¤µ¤ì¡¢¶Ã¤¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û①&TEAM K ¶Ã°Û¤ÎµÓÄ¹¥·¥ç¥Ã¥È¡¡②～⑨Çò¥¹ー¥Ä»Ñ¤ÎTEAM¥á¥ó¥Ðー¥½¥í¥Ó¥Ï¥¤¥ó¥É¥·¥ç¥Ã¥È¡ÚÆ°²è¡Û¡ÖMISMATCH¡×¥é¥¤¥Ö¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¥Ó¥Ç¥ª¥Ó¥Ï¥¤¥ó¥É
¢£&TEAM K¡¢Çò¥¹ー¥Ä¤Î°µÅÝÅªµÓÄ¹¥Ó¥¸¥å
º£²ó¤ÎÅê¹Æ¤Ï¡¢´Ú¹ñ¥Ç¥Ó¥åー¥ß¥Ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØBack to Life¡Ù¼ýÏ¿¶Ê¡¢¡ÖMISMATCH¡×¤Î¥é¥¤¥Ö¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¥Ó¥Ç¥ª¤Î¥Ó¥Ï¥¤¥ó¥É¥·¥ç¥Ã¥È¡£¥°¥ëー¥×¸ø¼°YouTube¤Ç¤Ï»£±Æ¥Ó¥Ï¥¤¥ó¥ÉÆ°²è¤â¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
1ËçÌÜ¤Ï¡¢¥µ¥é¥µ¥é¤Î¥Ö¥í¥ó¥É¥Ø¥¢¤ËÇò¥¹ー¥Ä¡¢³«¶ß¤·¤¿¹õ¥·¥ã¥Ä¤«¤é¤Î¤¾¤¯¶»ÈÄ¤¬°õ¾ÝÅª¤ÊÁ´¿È¥·¥ç¥Ã¥È¡£¥Ý¥±¥Ã¥È¤Ë¼ê¤òÆþ¤ì¤Æ¥¯ー¥ë¤ÊÉ½¾ð¤ò¸«¤»¤ëK¡£¥ªー¥Ðー¥µ¥¤¥º¤Î¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤¬¤½¤Î¾®´é¤Ö¤ê¤òºÝÎ©¤¿¤»¤ë¡£
2ËçÌÜ¤Ï¥Õ¥£¥ë¥à¼Á´¶¤Î¥·¥ç¥Ã¥È¡£Âæ¤Î¾å¤ËÎ©¤ÄK¤òÂ¸µ¤«¤éÂª¤¨¤¿¥¢¥ó¥°¥ë¤Ç¡¢Ä¹¤¤µÓ¤¬¤è¤ê¶¯Ä´¤µ¤ì¤¿¡È¤Û¤ÜµÓ¡É¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¡£¼Ð¤á¤Ë´é¤ò·¹¤±¡¢¸«²¼¤í¤¹¤è¤¦¤Ê»ëÀþ¤Ç¥Õ¥¡¥ó¤Î¿´¤ò¼ÍÈ´¤¤¤¿¡£
SNS¤Ç¤Ï¡Ö°ÂÄê¤Î¤Û¤ÜµÓ¡×¡Ö´é¤È¸ªÉý¤ÎÈæÎ¨¤É¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¤Î¡©¡×¡Ö¾®´é¤¹¤®¡×¡Ö¥¹¥¿¥¤¥ë¤ª¤Ð¤±¡×¡ÖÄì¤Ê¤·¤Ë¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¡×¡Ö¥ª¥é¥ª¥é¤Ê¥±¥¤¤¯¤ó»É¤µ¤ë¡×¤Ê¤ÉÀä»¿¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£&TEAM¥á¥ó¥Ðー¡¢»£±ÆÃæ¤Ë¸«¤»¤¿ÁÇ´é
Â¾¤Î¥á¥ó¥Ðー¤â¡¢Á¯ÌÀ¥·¥ç¥Ã¥È¤È¥Õ¥£¥ë¥à¼Á´¶¥·¥ç¥Ã¥È¤ÎÊ·°Ïµ¤°Û¤Ê¤ë2Ëç¤Î¥Ó¥Ï¥¤¥ó¥É¥Õ¥©¥È¤¬¸ø³«¡£
EJ¡Ê¥¦¥£¥¸¥å¡Ë¤Ï¥Ôー¥¹¥µ¥¤¥ó¤Ç°¦¤é¤·¤¯¡¢FUMA¡Ê¥Õ¥¦¥Þ¡Ë¤Ï¥µ¥ó¥°¥é¥¹»Ñ¤Ç¥¯ー¥ë¤Ë¡£NICHOLAS¡Ê¥Ë¥³¥é¥¹¡Ë¤ÏÈþ¤·¤¤ÏÓ¤Î¥é¥¤¥ó¡¢JO¡Ê¥¸¥ç¥¦¡Ë¤Ï¥µ¥é¥¹¥È¹õÈ±¤ÇÀ°¤Ã¤¿¾®´é¤¬ºÝÎ©¤Ä¡£HARUA¡Ê¥Ï¥ë¥¢¡Ë¤Ï¼ê¤òÆ¬¤ËÅº¤¨¤¿¥¥åー¥È¤Ê¥Ýー¥º¡¢YUMA¡Ê¥æ¥¦¥Þ¡Ë¤Ï¼ª¥Ôー¥¹¤Ç¥Á¥ãー¥ß¥ó¥°¤Ë¡¢TAKI¡Ê¥¿¥¡Ë¤Ï¤¢¤É¤±¤Ê¤µ¤Î»Ä¤ëÉ½¾ð¡¢MAKI¡Ê¥Þ¥¡Ë¤Ï¥¦¥£¥ó¥¯¥·¥ç¥Ã¥È¤ÇÌ¥Î»¡£¥á¥ó¥Ðー¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÁÇ´é¤¬¤Î¤¾¤¯¥«¥Ã¥È¤¬¥Õ¥¡¥ó¤Î¿´¤òÄÏ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£