BE:FIRST¸ø¼°Instagram¤¬¡¢12·î10Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ø2025 FNS²ÎÍØº×¡ÙÂè2Ìë¤Î°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤Î°áÁõ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛBE:FIRST°áÁõ»Ñ¤Î¡ØFNS²ÎÍØº×¡Ù¥½¥í¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤Ê¤É①②
¢£¡ÖÌ´Ãæ¡×¤Ç¥³¥é¥Ü¤·¤¿ËÜÅÄ¶ÁÌð¤È¤Î¥á¥ó¥ÐーÁ´°÷¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤âÈäÏª
BE:FIRST¤Ï¡ØFNS²ÎÍØº×¡Ù¤Ç¡ÖÌ´Ãæ¡×¤òÇÐÍ¥¡¦ËÜÅÄ¶ÁÌð¤È¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¤ÇÈäÏª¡£¡ÖÌ´Ãæ¡×¤Ï¥É¥é¥Þ¡ØÇÈ¤¦¤é¤é¤«¤Ë¡¢¤á¤ª¤ÈÆüÏÂ¡Ù¤Î¼çÂê²Î¤Ç¡¢¤½¤Î¥É¥é¥Þ¤ËËÜÅÄ¤¬½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¤â¤¦°ì¶Ê¡¢·¬ÅÄ²ÂÍ´¡ÖÇò¤¤Îø¿ÍÃ£¡×¤Î¥«¥Ðー¤â¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤·¤¿¡£
SHUNTO¤Ï¥Á¥§¥Ã¥¯¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤Ë¹õ¤¤¥Ñー¥«ー¤ò¤¢¤ï¤»¤Æ¤ª¤ê¡¢¹õÈ±Ã»È±¤Ç¥Õー¥É¤ò»ý¤Ã¤Æ¥Ýー¥º¡£JUNON¤Ï°Å¤á¥Ç¥Ë¥à¤Î¥»¥Ã¥È¥¢¥Ã¥×¤ËÊÒÌÜ¤¬±£¤ì¤¿Ä¹¤áÁ°È±¥Ø¥¢¤Ç¡¢¥Ý¥±¥Ã¥È¤Ë¼ê¤òÆþ¤ì¤Æ¥¯ー¥ë¤Ë·è¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
LEO¤Ï¥Ö¥ë¥¾¥ó¡õ¥·¥ã¥Ä»Ñ¤Ç¥Ý¥±¥Ã¥È¤Ë¼ê¤òÆþ¤ì¤Æ¡¢¤ª¤Ç¤³¤ò½Ð¤·¤¿¥Ø¥¢¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç¤Þ¤Ã¤¹¤°¥«¥á¥éÌÜÀþ¡£RYUHEI¤Ï¥Ö¥ëー¤Î¥Ç¥Ë¥à¥Ö¥ë¥¾¥ó¤ËÇòT¥·¥ã¥Ä¤ò¥¤¥ó¥Êー¤Ë¤¢¤ï¤»¡¢¥Ñ¥ó¥Ä¤Ï¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Ç¥Ë¥à¡£Á°È±½Å¤á¤Î¥Ñー¥Þ¥Ø¥¢¤ÇÁ°¤ò¸«¤Ä¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
SOTA¤ÏÊÒ¼ê¤òÁ°¤ËÆÍ¤½Ð¤·ÊÒ¼ê¤ò´é¤ÎÁ°¤Ë·Ç¤²¤ë¥Ýー¥º¡£¥ì¥¶ー¤Î¥Ö¥ë¥¾¥ó¡õ¥Ç¥Ë¥à»Ñ¤Ç¡¢Á°È±¤òÊ¬¤±¤¿¶âÈ±¥Ø¥¢¡£MANATO¤Ï¥¤¥ó¥Êー¤ò¥Ç¥Ë¥à¤Ë¥¤¥ó¤·¤Æ¥Ö¥ë¥¾¥ó¤ò±©¿¥¤ê¡¢¥»¥ó¥¿ーÊ¬¤±¥Ø¥¢¤Ç¤Ë¤Ã¤³¤ê¤Û¤Û¾Ð¤ó¤Ç¤¤¤ë¡Ä¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤Ê¤ó¤ÈÂ¤¬Ãè¤ËÉâ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£¤è¤¯¸«¤ë¤È¸å¤í¤Î¼ê¤¹¤ê¤ÇÂÎ¤ò»ý¤Á¤¢¤²¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ë¡£
¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡ÖMANATOÉâ¤«¤ó¤Ç¤ë¡ª¡×¡ÖJUNON¥Çー¥È¤ÎÂÔ¤Á¹ç¤ï¤»¤Î¥Ýー¥º¤ß¤¿¤¤¤Ç¥¥å¥ó¡×¡ÖSHUNTO¹õÈ±¤ÎÅ·»È¡×¡ÖRYUHEIµÓÄ¹¤¹¤®°Û¼¡¸µ¡×¡ÖSOTA¥Ýー¥º¤«¤ï¤¤¤¤¡×¡ÖLEO¤ªÌÜÌÜ¤¤ì¤¤¡×¤Ê¤É¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬Â³¡¹¤ÈÅþÃå¡£
¤Ê¤ª¥°¥ëー¥×¸ø¼°X¤Ë¤Ï¡¢¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¤·¤¿ËÜÅÄ¶ÁÌð¤È¤Î¥á¥ó¥ÐーÁ´°÷¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤â¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£