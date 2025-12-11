¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¡¦½¡Í¤Ëá¡¡2Ç¯Ï¢Â³¸ºÊð¤Ë´íµ¡´¶¡ÖÊÑ¤¨¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤¤È¡¢Àè¤¬Ã»¤¤¡×¡¡15¡ó¸º¤Î6200Ëü±ß¤Ç¹¹²þ
¡¡¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¡¦½¡Í¤ËáÆâÌî¼ê¡Ê29¡Ë¤¬11Æü¡¢Âçºå¡¦Éñ½§¤ÎµåÃÄ»ÜÀß¤Ç·ÀÌó¹¹²þ¤ËÎ×¤ß¡¢º£µ¨Ç¯Êð7300Ëü±ß¤«¤é1100Ëü±ß¥À¥¦¥ó¤Î6200Ëü±ß¡Ê¶â³Û¤Ï¿äÄê¡Ë¤Ç¥µ¥¤¥ó¤·¤¿¡£
¡¡¡ÖÇ¯ÎðÅª¤Ë¤â¤Þ¤ÀÍî¤Á¤ëÇ¯Îð¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤·¡¢¥Á¡¼¥à¤ò¤â¤Ã¤È°ú¤ÃÄ¥¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¤È¤¤¤¦ÆâÍÆ¤Ç¤·¤¿¡×
¡¡º£µ¨¤Ï98»î¹ç¤Î½Ð¾ì¤ÇÂÇÎ¨¡¦235¡¢6ËÜÎÝÂÇ28ÂÇÅÀ¡£³«Ëë¤«¤éÂÇ·â¤ÎÄ´»Ò¤¬¾å¸þ¤«¤º¡¢5·î1Æü¤«¤é6·î12Æü¤Þ¤Ç2·³Ä´À°¤òÂ³¤±¤¿¡£6·î¤Ï·î´ÖÂÇÎ¨¡¦333¤òµÏ¿¤·¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¡Ö¤è¤«¤Ã¤¿¤È¤¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢¤½¤ì¤ò·ÑÂ³¤Ç¤¤Ê¤¤¤Î¤¬¤³¤³¿ôÇ¯¤Î¤³¤È¡£¼«Ê¬¤Ê¤ê¤ËÊÑ¤¨¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤¤È¡¢Àè¤¬Ã»¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È¡×¤È´íµ¡´¶¤òÊç¤é¤»¤¿¡£
¡¡21Ç¯¤«¤é3Ç¯Ï¢Â³¤Ç¥Ù¥¹¥È¥Ê¥¤¥ó¤È¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥°¥é¥Ö¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¼ÂÎÏ¼Ô¡£¡Ö¤Þ¤º¥ì¥®¥å¥é¡¼¤ò³Í¤é¤Ê¤¤¤ÈÏÃ¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡£Áá¤á¤Î¼ÂÀï¤âÆþ¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤È»×¤¦¤·¡¢¤½¤³¤«¤é¤Î¾¡Éé¤Ë¾¡¤Ã¤Æ¡¢¥ì¥®¥å¥é¡¼¤òÃ¥¤¤¼è¤ê¤¿¤¤¡£120»î¹ç°Ê¾å½Ð¤Ê¤¤¤È¥ì¥®¥å¥é¡¼¤È¤Ï¸À¤¨¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡×¤È¡¢¸ÀÍÕ¤ËÎÏ¤¬¤³¤â¤Ã¤¿¡£