¹âÌÚºÚÆá¤µ¤ó¤¬»×¤¦¡È¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥È¤Ï¥³¥³¤¬À¨¤¤¡É¤Ë¶â¥á¥À¥ê¥¹¥È¤Ó¤Ã¤¯¤ê¡Ö¹Í¤¨¤¿¤³¤È¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×
¡¡¥¹¥Ô¡¼¥É¥¹¥±¡¼¥È½÷»Ò¤Ç2018Ç¯Ê¿¾»Åßµ¨¸ÞÎØ¶â¥á¥À¥ê¥¹¥È¤Î¹âÌÚºÚÆá¤µ¤ó¡Ê33¡Ë¤¬11Æü¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¡Ö¤Ý¤«¤Ý¤«¡×¡Ê·î¡Á¶âÍËÁ°11¡¦50¡Ë¤Ë¥²¥¹¥È¤È¤·¤ÆÀ¸½Ð±é¡£¼«¿È¤Î¶¥µ»¤È¤Î°ã¤¤¤òµó¤²¤¿¡£
¡¡Æ±ÈÖÁÈ¤Ç¡¢2006Ç¯¥È¥ê¥Î¸ÞÎØ¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥È½÷»Ò¥·¥ó¥°¥ë¤Ç¶â¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¹ÓÀîÀÅ¹á¤µ¤ó¤È¶¦±é¤·¤¿¹âÌÚ¤µ¤ó¡£¡È¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥È¤ÎÀ¨¤¤¤È»×¤¦¤È¤³¤í¡É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¼«Ê¬¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç±éµ»³«»Ï¤¬À¨¤¤¡×¤òµó¤²¡¢¡Ö»ä¤¿¤Á¤Ï¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¶ÛÄ¥¤·¤Æ¤Æ¤â¡¢¡Ê¥¹¥¿¡¼¥È¤Î¡Ë¡È¥É¥ó¡É¤Ç½Ð¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¡×¤È²óÁÛ¡£¡Ö¥Õ¥£¥®¥å¥¢¤ÎÊý¤¿¤Á¤Ï¡¢¤Þ¤ï¤Ã¤ÆÍè¤Æ¼«Ê¬¤Ç»ß¤Þ¤Ã¤Æ²»³Ú¤¬Î®¤ì¤ë¡£¡È¤¤¤Ä¤Ë¤·¤è¤¦¡©¡É¤Ã¤Æ¡¢ÀäÂÐ¶ÛÄ¥¤·¤¿¤é»×¤Ã¤Á¤ã¤¦¤È»×¤¦¡£¥¢¥ì¤ÏÀ¨¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡¤¹¤ë¤È¹ÓÀî¤µ¤ó¤Ï¡Ö½é¤á¤Æ¸À¤ï¤ì¤Æ»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡¢¤Ê¤ë¤Û¤É¤Ê¤È¡£¹Í¤¨¤¿¤³¤È¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤¿¤¬¡¢¡Ö¤¢¤ì¤Ï°ì±þ¡¢¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤«¤é¼«Ê¬¤¬¼ÂºÝ¤Ë»Ï¤á¤ë¤Þ¤Ç¤Î»þ´Ö¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¡×¤ÈÀâÌÀ¡£ÌÚÍË¥ì¥®¥å¥é¡¼¤òÌ³¤á¤ë¥×¥í¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥¿¡¼¤Î¹â¶¶ÂçÊå¤µ¤ó¤¬¡Ö30ÉÃ¡©¡×¤ÈÊäÂ¤¹¤ë¤È¡¢¹ÓÀî¤µ¤ó¤â¡ÖÄ¶¤¨¤ë¤È¤¿¤·¤«¡¢1ÉÃ¤´¤È¤Ë¸ºÅÀ¡×¤È²òÀâ¡£¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ç¤Ï¡Ö¤¨¡¼¤Ã¡ª¡×¤È¶Ã¤¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡¹ÓÀî¤µ¤ó¤Ï¡Ö¤ß¤ó¤Ê¸«¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡¢»È¤¦»þ´Ö¤ò¥®¥ê¥®¥ê¤Þ¤Ç¡×¤È¥¿¥¤¥à¤¬É½¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¡¢¡Ö¤½¤ì¤¬·×Â¬¤µ¤ì¤Æ¤ë¤ó¤Ç¡¢²¿ÉÃ»È¤Ã¤Æ¤ë¤«¡×¤È¥ì¥¯¥Á¥ã¡¼¡£¤½¤Î¤¿¤á¡Ö¥Ï¥é¥¤¥Á¡×´ä°æÍ¦µ¤¤¬¡Ö¡Ê¥ê¥ó¥¯¤Ë¡Ë½Ð¤Æ¤«¤é¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤êµ¤»ý¤Á¤¬À°¤ï¤Ê¤¤¤ß¤¿¤¤¤Ê»þ¤â¤¢¤ë¡©¡×¤È¼ÁÌä¤¹¤ë¤È¡¢¹ÓÀî¤µ¤ó¤Ï¡Ö¤¢¤¢¡Á¡×¤ÈÌÂ¤¤¤Ä¤Ä¡Ö¤Ç¤â¤â¤¦¤¢¤¤é¤á¤ë¡Ä¸Æ¤Ð¤ì¤¿¤é¹Ô¤¯¤·¤«¤Ê¤¤¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£