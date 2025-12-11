お笑いコンビ「ブラックマヨネーズ」の吉田敬（52）が10日深夜放送の読売テレビ「吉田と粗品と」（水曜深夜0・59）に出演。若手時代、目標にしていた芸能人を明かした。

番組には25歳の独立リーグに所属する野球選手から「NPBに入る夢を追い続けるべきか否か」と相談があり、2人にアドバイスを求めた。

吉田は「何を悩んでるのか。進むべき」ときっぱり。自身の経験談として「俺も32歳でM―1優勝して、そこからお金いただけるようになったけど、その当時は21歳から（お笑いを）やり始めて、全然飯食えへんかったわけよ。周りはキングコングとかガンガン出てきて…」と若手時代は周囲が売れ、生活が苦しかったと回想した。

そして「俺、何もないまま30歳なるかもな。30なったらどうなるんやろ」と思っていたものの「ザ・イエロー・モンキーさんが30から売れたって。それが1つの目標になった」と、まず30歳までは必死に頑張ろうと決意したという。

ただ、「30歳なってもまだお金持ちじゃなかった。その時に役所広司さん見たんかな？多分40歳ぐらいからやろ？有名なったんが。40に役所広司さんいるんやったら、俺まだ大丈夫みたいな」と40歳までは頑張れると信じ「先延ばし、先延ばしにする理由探してたけどな」とアドバイスを送った。

さらに「50歳はいない。40までにゲットできひんかったら、次60歳の綾小路きみまろさんになる」としっかりオチも付けた。

この話を聞いた粗品は「プロ野球に置き換えると、ちょうど25歳ぐらいが限界かもしれないですよ」と冷静に語っていた。

ちなみに番組の最後にこの相談者は阪神・佐藤輝明の弟・太紀さんと判明。次週にも相談は続くこととなった。