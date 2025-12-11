12日（金）は列島に強い寒気が南下し、日本付近は冬型の気圧配置が強まる見込みです。北日本はドカ雪や吹雪となるおそれがあり、交通障害などに十分な注意が必要です。また、晴れる関東も12日（金）は厳しい寒さとなり、日中も10℃に届かない時間が多くなりそうです。

■強烈寒気南下し北日本で大雪・吹雪に

12日（金）は、列島上空にこの時期としては強烈な寒気がどっと流れ込み、日本付近は冬型の気圧配置が強まる見込みです。このため、北海道や東北北部の日本海側を中心に大雪や吹雪となり、太平洋側でも雪の舞うところがあるでしょう。東北南部や北陸も、前日からの雨が次第に雪に変わり、山沿いを中心に積雪が多くなりそうです。

11日（木）〜12日（金）にかけて予想される降雪量は、北海道日本海側で50センチ（12日昼まで）、東北日本海側で60センチ（12日朝まで）となっています。

この時期としては寒気もかなり強い上に、日本海の海面水温も平年より2℃前後高いため、雪雲が発達しやすく、局地的に雪の降り方が強まってドカ雪となるおそれもあります。

■東京も「強風」「低温」「低湿度」で真冬の寒さ

また、北寄りの風も強く吹くため、日本海側を中心に吹雪になる所もあるでしょう。大雪や吹雪、吹きだまりによる交通障害などに十分な注意が必要です。

関東から西の太平洋側は12日も冬晴れとなりますが、各地で北寄りの風が強まるでしょう。朝の冷えこみは強くありませんが、寒気の影響を受けて日中もほとんど気温が上がらず、東京都心も最高気温は10℃に届くかどうかというところ。北風も強く、湿度も低いため、かなり寒い一日になるでしょう。ダウンジャケットやマフラー、手袋など、真冬の防寒対策で、体を冷やさないようにお気をつけください。