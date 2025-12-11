話題の「麻辣湯麺」がデニーズに登場 - 13種類の追加トッピングでカスタマイズも
デニーズジャパンは12月17日、「麻辣湯麺(マーラータンメン)」(1,298円)を、全国のデニーズ店舗で発売する。
近年注目を集める麻辣湯麺がデニーズに登場する。花椒や八角といった香り高い香辛料を使用し、辛さの奥にしっかりと旨味を感じられるスープに仕上げた。具材には、しっとりと柔らかなローストポーク、プリプリの海老、シャキシャキとした小松菜ともやし、コリコリとしたきくらげに、香りのアクセントとなるパクチーを加えるなど、多彩で食感も楽しい食材を組み合わせた。もちもちとした食感と満足感が特長の「マロニー」と、「中華麺」から選ぶことができる。
また、好みに合わせて追加トッピングの「辛味オイル」(1辛99円、2辛198円、3辛297円)で辛さの調整も可能。さらに、ゆで卵、サラダチキン、ミックスチーズ、パクチー、海老など、計13種類の追加トッピングを用意しており、好みに合わせてさまざまなカスタマイズを楽しむことができる。さらに、サイドメニュー「パオズ」(165円)を合わせれば、より本格的な麻辣の楽しみ方が広がる。
「辛味オイル」(1辛99円、2辛198円、3辛297円)
追加トッピング「ゆで卵」「サラダチキン」「レモン」「ミックスチーズ」「ほうれん草」(いずれも55円)
追加トッピング「きくらげ」(110円)、「海老」(110円)、「白髪ねぎ」(110円)、「パクチー」(165円)
追加トッピング「納豆」(143円)、「ソーセージ(1本)」(143円)、「パオズ」(165円)
