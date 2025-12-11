決定戦でノルウェーに勝利

カーリングの2026年ミラノ・コルティナ五輪世界最終予選が10日（日本時間11日）、カナダ・ケロウナで行われ、女子日本代表（フォルティウス）が8大会連続の五輪出場を決めた。決定戦第1戦でノルウェーを6-5で撃破。出場決定の瞬間、選手たちが涙で抱擁を交わした場面に感動が広がっている。

涙が溢れ出た。最終ショットでノルウェーのストーンがセンターを外れ、日本勝利が確定。5度目の挑戦で、悲願の夢切符を手に入れたスキップ吉村紗也香ら選手たちは互いに駆け寄り、熱いハグを繰り返した。一人が涙を拭うと輪になって喜びを分かち合う。カメラが客席に向くと、普段はロコ・ソラーレのコーチを務める小野寺亮二氏が笑顔で日の丸を振る姿が映っていた。

世界カーリング連盟公式Xが実際の映像を公開。ファンからは「最後に亮二さん映ってるのも泣けるなぁ」「なんかスマホの画面が滲んでよく見えない」「何度見ても涙が出てくる…」「おめでとう！ 朝から涙腺崩壊」「よかった…本当によかった…！！ 五輪でも躍動してくれること間違いなし！！」と感動した様子の声がっていた。

フォルティウスの小野寺佳歩は亮二氏の娘。この日もサードとして出場し、2014年のソチ大会以来の五輪出場権を獲得した。



（THE ANSWER編集部）