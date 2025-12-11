¡Úºå¿À£Ê£Æ¡ÛÄ´¶µ»Õ»î¸³¤Ë¹ç³Ê¤·¤¿ÏÂÅÄÎµÆóµ³¼ê¤Î¥¹¥¿¥Ë¥ó¥°¥ì¥Ç¥£¤¬ÃêÁª¥¯¥ê¥¢¡¡£Ç£±ÇÏ¤ÎÁ´Ëå¥®¥ã¥é¥Ü¡¼¥°¤âÆÍÇË
¢¡Âè£·£·²óºå¿À£Ê£Æ¡¦£Ç£±¡Ê£±£²·î£±£´Æü¡¢ºå¿À¡¦¼Ç£±£¶£°£°¥á¡¼¥È¥ë¡Ë
¡¡£²ºÐ½÷²¦¤ÎºÂ¤òÌÜ»Ø¤¹£±£¸Æ¬¤¬£±£±Æü¡¢³ÎÄê¤·¤¿¡£¼ýÆÀ¾Þ¶â£´£°£°Ëü±ß¤Î£²ºÐÌÆÇÏ£±£³Æ¬¤ÇÃêÁª¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢£·Æ¬¤¬½ÐÁö¥á¥ó¥Ð¡¼¤ËÌ¾¤òÏ¢¤Í¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¡¢Ä´¶µ»Õ»î¸³¤Î¹ç³Ê¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿ÏÂÅÄÎµÆóµ³¼ê¡á·ªÅì¡¦¥Õ¥ê¡¼¡á¤È¤Î½é¥³¥ó¥Ó¤ÇÄ©¤à¥¹¥¿¥Ë¥ó¥°¥ì¥Ç¥£¡ÊÈþ±º¡¦¹âÌÚÅÐ±¹¼Ë¡¢Éã¥Ù¥ó¥Ð¥È¥ë¡Ë¤¬ÃêÁª¤ò¥¯¥ê¥¢¤·¤¿¡£
¡¡ÀîÅÄ¾²íµ³¼ê¡á·ªÅì¡¦¥Õ¥ê¡¼¡á¤È¥³¥ó¥Ó¤Î¥®¥ã¥é¥Ü¡¼¥°¡Ê·ªÅì¡¦¿ù»³À²µª±¹¼Ë¡¢Éã¥í¡¼¥É¥«¥Ê¥í¥¢¡Ë¤âÃêÁª¤òÆÍÇË¡££²£°£²£²Ç¯¤Ë£Î£È£Ë¥Þ¥¤¥ë£Ã¤òÀ©¤·¤¿¥À¥Î¥ó¥¹¥³¡¼¥Ô¥ª¥ó¤ÎÁ´Ëå¤Ç¡¢½é¾¡ÍøÄ¾¸å¤Î£Ç£±¤Ç¤âÃíÌÜ¤ÎÂ¸ºß¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡¥¦¥£¥ó¥°¥Ö¥ë¡¼¡¢¥³¥¹¥â¥ì¥Ã¥É¡¢¥µ¥ó¥Ö¥é¥¤¥È¡¢¥Î¥¢¡¼¥ë¥Ó¡¼¥Ê¥¹¡¢¥Ð¡¼¥¹¥Ç¥¤¥Õ¥é¥¤¥È¡¢¥Û¥ï¥¤¥È¥ª¡¼¥¥Ã¥É¤Î£¶Æ¬¤¬ÈóÅöÁª¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡ÃêÁª¤Ê¤·¤ÎÇÏ¤Ç¤Ï¡¢¿·ÇÏ¡¢ÌîÏ©µÆ£Ó¤È£²Ï¢¾¡Ãæ¤Î¥¢¥é¥ó¥«¡¼¥ë¡Ê·ªÅì¡¦ÀÆÆ£¿ò»Ë±¹¼Ë¡¢Éã¥¨¥Ô¥Õ¥¡¥Í¥¤¥¢¡Ë¡¢Ãæµþ£²ºÐ£Ó¤Ç£²Ãå¤Î¥¹¥¿¡¼¥¢¥Ë¥¹¡Ê·ªÅì¡¦¹âÌîÍ§ÏÂ±¹¼Ë¡¢Éã¥É¥ì¥Õ¥©¥ó¡Ë¤Ê¤É¤¬¥¹¥¿¥ó¥Ð¥¤¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÏÈ½ç¤Ï£±£²Æü¤Ë³ÎÄê¤¹¤ë¡£
¡¡½ÐÁöÇÏ¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£º¸¤«¤éÇÏÌ¾¡¢µ³¼ê¡£¢¨¤ÏÃêÁªÆÍÇË¤ÎÇÏ¡£¤¹¤Ù¤Æ£µ£µÁ¡£
¡¡¥¢¥é¥ó¥«¡¼¥ë¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ËÌÂ¼¡¡Í§°ì
¡¡¥¢¥ë¥Ð¥ó¥Ì¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ºä°æ¡¡ÎÜÀ±
¡¡¥¢¥ó¥Ø¥ê¡¼¥¿¥¹¡¡¡¡¡¡¡¡¥Õ¥í¡¼¥ì¥ó¡¦¥¸¥§¥ë¡¼
¢¨¥¤¥Ì¥Ü¥¦¥Î¥¦¥¿¥´¥¨¡¡¡¡¼ò°æ¡¡³Ø
¢¨¥®¥ã¥é¥Ü¡¼¥°¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ÀîÅÄ¡¡¾²í
¡¡¥·¥ç¥¦¥Ê¥ó¥«¥ê¥¹¡¡¡¡¡¡ÃÓÅº¡¡¸¬°ì
¢¨¥¹¥¦¥£¡¼¥È¥Ï¥Ô¥Í¥¹¡¡¡¡¹â¿ù¡¡ÍùóÊ
¢¨¥¹¥¿¥Ë¥ó¥°¥ì¥Ç¥£¡¡¡¡¡¡ÏÂÅÄ¡¡ÎµÆó
¡¡¥¹¥¿¡¼¥¢¥Ë¥¹¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¾¾»³¡¡¹°Ê¿
¡¡¥¿¥¤¥»¥¤¥Ü¡¼¥°¡¡¡¡¡¡¡¡À¾Â¼¡¡½ßÌé
¡¡¥Ò¥º¥Þ¥¹¥¿¡¼¥Ô¡¼¥¹¡¡¡¡Æ£²¬¡¡Í¤²ð
¢¨¥Õ¥í¥à¥ì¥¤¥Ö¥ó¡¡¡¡¡¡¡¡µÈÂ¼¡¡À¿Ç·½õ
¡¡¥Þ¡¼¥´¥Ã¥È¥é¥ô¥ß¡¼¡¡¡¡Éð¡¡¡¡Ë
¡¡¥ß¥Ä¥«¥Í¥Ù¥Í¥é¡¡¡¡¡¡¡¡ÄÅÂ¼¡¡ÌÀ½¨
¢¨¥á¥¤¥×¥ë¥Ï¥Ã¥Ô¡¼¡¡¡¡¡¡´äÅÄ¡¡¹¯À¿
¡¡¥é¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¥¹¥Î¡¼¡¡¡¡É©ÅÄ¡¡ÍµÆó
¢¨¥ì¥Ç¥£¡¼¥´¡¼¥ë¡¡¡¡¡¡¡¡¾¾¼ã¡¡É÷ÇÏ
¡¡¥í¡¼¥º¥«¥ê¥¹¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ÅÄ¸ý¡¡´ÓÂÀ